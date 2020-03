Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","shortLead":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","id":"20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6296b4b5-bb8c-4b8e-a23b-b530dc531993","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","timestamp":"2020. március. 01. 08:16","title":"Több lezárás lesz Budapesten vasárnap délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170859-0fff-4026-9e92-4b0dc2fffe0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","timestamp":"2020. március. 01. 18:15","title":"Marabu Féknyúz: Pedagógusörömök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el a karantént, de rá kevesebb egy hétre, most csütörtökön újra jelentkeztek nála a betegség tünetei. ","shortLead":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el...","id":"20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320c36e0-5642-4dd3-b844-c8925361e109","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 10:04","title":"Másodszor is elkapta a koronavírust egy nő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4557a030-0e55-4f5b-ae32-ef240d6a50c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hová lesz a világ, ha már a „folyékony kenyeret” is mesterséges intelligencia főzi? A brit IntelligentX alapítói szerint viszont ez a legjobb dolog, ami a sörisszákkal történhetett.","shortLead":"Hová lesz a világ, ha már a „folyékony kenyeret” is mesterséges intelligencia főzi? A brit IntelligentX alapítói...","id":"202009_gepmuves_sor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4557a030-0e55-4f5b-ae32-ef240d6a50c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7185ff99-ce08-4ab6-a2a2-f2563f94d88a","keywords":null,"link":"/360/202009_gepmuves_sor","timestamp":"2020. március. 01. 16:30","title":"Angolok, akik mesterséges intelligencia segítségével finomítják söreiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ferenc pápa azt mondta, az egyház nem fél a történelemtől.","shortLead":"Ferenc pápa azt mondta, az egyház nem fél a történelemtől.","id":"20200301_A_vatikani_archivumokbol_vegre_kiderulhet_az_igazsag_Hitler_papajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ffdcb2-076a-4e0e-a917-8ef7f8457a59","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_A_vatikani_archivumokbol_vegre_kiderulhet_az_igazsag_Hitler_papajarol","timestamp":"2020. március. 01. 12:36","title":"A vatikáni archívumokból végre kiderülhet az igazság „Hitler pápájáról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Több élvonalbeli mérkőzést is elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése miatt, köztük a Juventus-Internazionale rangadót is.","shortLead":"Több élvonalbeli mérkőzést is elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése...","id":"20200229_Ot_olasz_bajnoki_labdarugomerkozest_elhalasztottak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb92c08-692d-488b-83a1-2fb81acbc829","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Ot_olasz_bajnoki_labdarugomerkozest_elhalasztottak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 14:20","title":"A Juvetus-Inter meccset a koronavírus nyerte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két választóhelyiségben történt haláleset miatt egy órával későbbre, este tizenegy órára tolódik a szombati szlovákiai parlamenti választás hivatalos befejezése, és így a tájékoztatási moratórium is.","shortLead":"Két választóhelyiségben történt haláleset miatt egy órával későbbre, este tizenegy órára tolódik a szombati szlovákiai...","id":"20200229_Halalesetek_miatt_kesobb_zarnak_a_valasztohelyisegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5cc06b-0ee7-4a2d-9656-5d53889ac163","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Halalesetek_miatt_kesobb_zarnak_a_valasztohelyisegek","timestamp":"2020. február. 29. 17:38","title":"Halálesetek miatt később zárnak a választóhelyiségek Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]