[{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","shortLead":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bed35fb-8062-4684-b02c-7f58aa45adac","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","timestamp":"2020. március. 15. 11:45","title":"Közel háromezerrel nőtt a koronavírusos betegek száma a világon szombat este óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f42ae6-23fd-4996-b19d-a47247a2890a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem igazán sikerült a \"nemzeti fordulat\", elmarad a mohácsi vészről és a trianoni békeszerződésről szóló musical színpadra állítása is az Operettszínházban, ahonnan az utóbbi egy év alatt közel harminc munkatárs távozott. A direktor tagadja, hogy összefüggés lenne az ügyvezető igazgató távozása és egy női alkalmazott panasza között.","shortLead":"Nem igazán sikerült a \"nemzeti fordulat\", elmarad a mohácsi vészről és a trianoni békeszerződésről szóló musical...","id":"202011__nemzeti_operett__karpatia_zenekar__csaladi_szinhaz__musorvaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f42ae6-23fd-4996-b19d-a47247a2890a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195043d-29f5-45cc-8db5-ef05c66d9d8a","keywords":null,"link":"/360/202011__nemzeti_operett__karpatia_zenekar__csaladi_szinhaz__musorvaltozas","timestamp":"2020. március. 14. 12:00","title":"Nemzeti Operett: művészi megújulás helyett frusztrált társulat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6d394d-81c6-4ec5-8ae0-f6f079b0dd64","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az országban „demokrácián túli állapot” van, mondta péntek reggel Orbán Viktor az állami média stúdiójában. Ám egyelőre rajta látszik legjobban, milyen a demokrácián túli állapot. Erőből akarja megoldani a helyzetet, csakhogy a vírussal szemben a szögesdrót és rendőri intézkedés hatástalan. Orbán pénteken megérezhette, hogyan sodor el mindenkit a járvány. Vélemény.","shortLead":"Az országban „demokrácián túli állapot” van, mondta péntek reggel Orbán Viktor az állami média stúdiójában. Ám egyelőre...","id":"20200314_Orban_korul_megfordult_a_vilag_latni_is_szedito_palfordulasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6d394d-81c6-4ec5-8ae0-f6f079b0dd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1ee29c-dd6b-49f8-a6c6-61bb2d64126a","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Orban_korul_megfordult_a_vilag_latni_is_szedito_palfordulasat","timestamp":"2020. március. 14. 10:20","title":"Gergely Márton: Orbán szédítő pálfordulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ed7d07-6356-45a1-9304-ac64d6e5e23f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Magyarország követi az európai országok többségét, ahol bezárták az iskolákat. A helyzet nem könnyű, hiszen nálunk is, miként más országokban, a kormány arra kéri a családokat, ne a nagyszülőkre bízzák a gyerekek felügyeletét, hiszen az időseket veszélyezteti leginkább a vírus. Több helyen nem is hagyják azonban magukra a dolgozó apákat, anyákat. A magyar kormánynak erre egyelőre nincs javaslata.","shortLead":"Magyarország követi az európai országok többségét, ahol bezárták az iskolákat. A helyzet nem könnyű, hiszen nálunk is...","id":"20200314_Koronavirus_Hogyan_segitenek_a_kormanyok_az_otthon_marado_szuloknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28ed7d07-6356-45a1-9304-ac64d6e5e23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e8172f-379c-4ad1-9162-32e5354f65f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Koronavirus_Hogyan_segitenek_a_kormanyok_az_otthon_marado_szuloknek","timestamp":"2020. március. 14. 12:30","title":"Pénz és pótszabadság: így segítenek Európában a \"szünetre\" menő szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"Tamás Ervin","category":"velemeny","description":"Drukkolok, hogy a magyar laborokban fejlesszék ki a betegséget megelőző vakcinát, de azért az előzmények ismeretében kell némi merészség ahhoz, hogy ennek bejelentését az a kormányfő vállalja magára, aki tudományos tankjával, Palkovics Lászlóval akkora bozóttüzet okozott a szektorban, hogy máig sem győzik oltani. \r

","shortLead":"Drukkolok, hogy a magyar laborokban fejlesszék ki a betegséget megelőző vakcinát, de azért az előzmények ismeretében...","id":"20200314_Tamas_Ervin_A_jarvany_leket_vag_az_orbani_tortenetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c69bda-66d7-43d0-9ed6-be789046f059","keywords":null,"link":"/velemeny/20200314_Tamas_Ervin_A_jarvany_leket_vag_az_orbani_tortenetbe","timestamp":"2020. március. 14. 19:50","title":"Tamás Ervin: A járvány léket vág az orbáni történetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931be110-999e-424c-9afa-372efd4197fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mostanihoz hasonló lehetett a táj a mai Észak-Szibériában a jégkorszak idején, amikor még mamutok és gyapjas orrszarvúk lakták a területet – állapították meg a brnói Masaryk Egyetem botanikusai, a hatalmas növényevők gyomortartalmának elemzése révén.","shortLead":"A mostanihoz hasonló lehetett a táj a mai Észak-Szibériában a jégkorszak idején, amikor még mamutok és gyapjas...","id":"20200314_mamutok_gyomortartalma_jegkorszak_sziberia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931be110-999e-424c-9afa-372efd4197fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076ceb45-5b8e-4e20-8ef9-b2d6f1c084ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_mamutok_gyomortartalma_jegkorszak_sziberia","timestamp":"2020. március. 14. 12:03","title":"Mamutok gyomortartalma mesél a jégkorszakbeli Szibériáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","shortLead":"Falus András szerint ha hirtelen nagyon sok ember betegszik meg, akkor borzalmas döntések elé állnak az orvosok.","id":"20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8a1d36-efd8-4ddd-bc8a-4de5cb0dcff7","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_jarvanyugyi_szakember_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 20:00","title":"A Széchenyi-díjas immunológus szerint több teszt kell, ez most abszolút vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","shortLead":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","id":"20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ca4d9-e523-41ee-ab10-7863a5ad45a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","timestamp":"2020. március. 14. 10:26","title":"Csak hobbiból tervezték ezt az elképesztő hipersportautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]