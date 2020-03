Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3631a2bd-6159-4e15-87a8-d49ea4588952","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan könnyítéseket kérnek a munkaadók a kormánytól, amellyel a szakszervezetek szerint egyszerűen a dolgozókat kizsigerelve próbálják túlélni a válságot.","shortLead":"Olyan könnyítéseket kérnek a munkaadók a kormánytól, amellyel a szakszervezetek szerint egyszerűen a dolgozókat...","id":"20200326_rabszolgatorveny_szakszervezetek_mgyosz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3631a2bd-6159-4e15-87a8-d49ea4588952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0410d-42cb-40bd-927c-22f9f82ca846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_rabszolgatorveny_szakszervezetek_mgyosz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 16:53","title":"„Rabszolgatörvény a négyzeten” – Felháborodtak a szakszervezetek azon, amilyen válságkezelést a gyárosok kértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár megkeresése után a repülőtér üzemeltetője közölte, hogy felgyorsítják az ellenőrzéseket.","shortLead":"Az államtitkár megkeresése után a repülőtér üzemeltetője közölte, hogy felgyorsítják az ellenőrzéseket.","id":"20200326_furjes_balazs_budapest_airport_sorbanallas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e750792-b467-4cef-8060-067986e1b4ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_furjes_balazs_budapest_airport_sorbanallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:59","title":"Fürjes szólt rá a Budapest Airportra, hogy tegyen rendet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eredetileg 250 ezer plusz dolgozót toboroztak a britek.","shortLead":"Eredetileg 250 ezer plusz dolgozót toboroztak a britek.","id":"20200325_Egy_nap_alatt_400_ezernel_is_tobb_onkentes_segito_jelentkezett_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6dd3ac-1a5e-483b-8e5c-369c17aab3c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Egy_nap_alatt_400_ezernel_is_tobb_onkentes_segito_jelentkezett_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 25. 20:23","title":"Egy nap alatt 400 ezernél is több önkéntes segítő jelentkezett Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadeffce-c4ef-42cb-bc6f-bbf55576cc24","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200326_Marabu_Feknyuz_Most_se_kell_meg_tesztelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eadeffce-c4ef-42cb-bc6f-bbf55576cc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bff29cb-307b-4b18-ab07-11bd737073f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_Marabu_Feknyuz_Most_se_kell_meg_tesztelni","timestamp":"2020. március. 26. 10:10","title":"Marabu Féknyúz: Most se kell még tesztelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud windowsos számítógépeken.","shortLead":"Az egyik weboldalnak exkluzív képernyőképeket sikerült megszereznie, hogy megmutassa, hogyan fog működni az xCloud...","id":"20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff7388e5-aef8-44e2-90c7-acb2cd13cb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39734c76-c2cc-44dc-8369-8908fe70c3ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_microsoft_xcloud_jatekstreaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 25. 14:03","title":"Hamarosan érkezhet PC-kre a Microsoft játékstreaming-szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York után a vírusfertőzés által leginkább sújtott szövetségi államok közé tartozik már Kalifornia és Washington mellett Iowa, Michigan, New Jersey, Florida és Louisiana is","shortLead":"New York után a vírusfertőzés által leginkább sújtott szövetségi államok közé tartozik már Kalifornia és Washington...","id":"20200326_Donald_Trump_Nem_szukseges_hogy_az_Egyesult_Allamok_minden_lakojan_elvegezzek_a_tesztet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed90f911-6ade-4f20-bcdd-2180da80120a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Donald_Trump_Nem_szukseges_hogy_az_Egyesult_Allamok_minden_lakojan_elvegezzek_a_tesztet","timestamp":"2020. március. 26. 05:03","title":"Trump: Nem szükséges, hogy az Egyesült Államok minden lakóján elvégezzék a tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására elveszítik a keresetüket. De nem járnak sokkal jobban azok a bajba jutott munkavállalók sem, akik eddig rendesen be voltak jelentve, a kormány ugyanis nem tervezi az álláskeresési járadék megváltoztatását, az önkormányzatoknak pedig nincs pénzük segélyezésre. ","shortLead":"Szociális válságot okozhat az a csaknem 500 ezer ember, akiket eddig feketén foglalkoztattak és most a járvány hatására...","id":"202013_elengedtek_akezuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab4152-ec3f-4dde-9a5d-34584872cbc9","keywords":null,"link":"/360/202013_elengedtek_akezuket","timestamp":"2020. március. 26. 15:00","title":"Százezrek kezét engedik el – nincs válasza a kormánynak a szociális válságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]