[{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által anonimizált formában nyilvánosságra hozott adatokból vizsgálható, mennyire működnek a járvány miatt hozott kijárási korlátozások.","shortLead":"A Google által anonimizált formában nyilvánosságra hozott adatokból vizsgálható, mennyire működnek a járvány miatt...","id":"20200403_google_helymeghatarozas_magyaror_adatok_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911a35b9-a0ef-4a7e-8c25-d66dc92b3c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_google_helymeghatarozas_magyaror_adatok_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_hatasa","timestamp":"2020. április. 03. 12:03","title":"Magyarok adatait is kiadta a Google, hogy segítse a járvány elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5376ca-1c11-4285-a530-c6d736c7e8c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy hároméves fia is.","shortLead":"Ahogy hároméves fia is.","id":"20200404_Pink_felepult_a_koronavirusbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5376ca-1c11-4285-a530-c6d736c7e8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bfd827-4fda-4e2a-af6f-a6d8586d89ae","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Pink_felepult_a_koronavirusbol","timestamp":"2020. április. 04. 09:00","title":"Pink felépült a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","shortLead":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","id":"20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e81fc4-5e55-4a9e-a8dc-a670230eec2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","timestamp":"2020. április. 04. 14:11","title":"„Hiányoljuk az oligarchák közteherviselését” – az ellenzék a kormány gazdaságélénkítő csomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak.\r

\r

","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint az amúgy is lemaradó diákok a távoktatás miatt még jobban leszakadnak.\r

\r

","id":"20200403_Kozel_minden_otodik_diak_nem_fer_hozza_az_online_tavoktatashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e4f2854-407b-4fb7-a894-4cbbce562de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f28985c-b97a-4be3-96e2-607e7783e7d7","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Kozel_minden_otodik_diak_nem_fer_hozza_az_online_tavoktatashoz","timestamp":"2020. április. 03. 12:15","title":"Becslések szerint közel minden ötödik diák nem fér hozzá az online távoktatáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d325175-98f7-4402-b797-2ce863b078ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mindenben megváltoztatta a hétköznapokat a koronavírus, misére is online jár már Szél Bernadett. A független országgyűlési képviselő családja \"percekkel a karanténhelyzet előtt\" bővült egy gyermekkel - így most intenzív az \"összekovácsolódás\". Szél szerint Orbánék későn kapcsoltak, s elárulja, ő milyen intézkedésekkel lépett volna korábban. ","shortLead":"Mindenben megváltoztatta a hétköznapokat a koronavírus, misére is online jár már Szél Bernadett. A független...","id":"20200404_Szel_Bernadett_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d325175-98f7-4402-b797-2ce863b078ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ac29d3-9252-45f1-b463-0abe62ef9cb2","keywords":null,"link":"/360/20200404_Szel_Bernadett_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 04. 17:30","title":"Szél Bernadett a Home office-ban: \"Borzasztóan hiányzik a templomba járás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancelláron három tesztet is elvégeztek.","shortLead":"A német kancelláron három tesztet is elvégeztek.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_hazi_karanten_angela_merkel_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e66908-a019-4ba4-b325-75fcce679592","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_hazi_karanten_angela_merkel_nemetorszag","timestamp":"2020. április. 03. 17:42","title":"Angela Merkel elhagyta a házi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy karriert futott be a költőinek szánt kérdés, melynek megosztói arra a jelenségre reagáltak, hogy az elmúlt hetekben szinte teljesen eluralta a közbeszédet a koronavírus-járvány. A kérdés szellemes, de egyszerűen megválaszolható: a klímaváltozásról. ","shortLead":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy...","id":"202014_a_jarvany_es_arecept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70065ab-6140-4327-8537-a0fe01255919","keywords":null,"link":"/360/202014_a_jarvany_es_arecept","timestamp":"2020. április. 05. 08:30","title":"A koronavírus-járvány nagy tanulsága: kezünkben van a klímaváltozás elleni recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","shortLead":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","id":"20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8e6760-cb98-41d0-b274-eb95b8c336f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 04. 12:17","title":"Nyolcvanöt egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]