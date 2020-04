Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2533f70a-ca6b-41b6-b238-28b7e985db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt, a plázatulajdonos cégek pont úgy tartják a markukat a bérleti díjért, mintha mi sem történt volna – ezt állítják bérlők. Megszereztük több nagy fővárosi pláza belső tájékoztatását, amelyekben arra hivatkoznak, hogy részükről minden adott a bevásárlóközpontok működéséhez. Sőt, olyan is van, ahol még pluszpénzt is kérnek, mert többet kell takarítani a járvány idején. De hogy tudná ezt kitermelni a kijárási korlátozás miatt ellehetetlenült ruhaboltos vagy a hetek óta zárva tartó thai masszázsszalon üzemeltetője?","shortLead":"Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt...","id":"20200401_bevasarlokozpont_plaza_koronavirus_kiskereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2533f70a-ca6b-41b6-b238-28b7e985db5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0ca2c-d605-42af-92c3-0e34736e5c37","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_bevasarlokozpont_plaza_koronavirus_kiskereskedelem","timestamp":"2020. április. 01. 13:00","title":"A kormányra várnak a szellemvárossá vált plázák becsődölt boltosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek iránti kereslet.","shortLead":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek...","id":"20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6317c-eff7-48f8-b472-2c18f47f284f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","timestamp":"2020. április. 02. 11:03","title":"Tényleg befellegzett az LCD kijelzőknek, leáll a panelek gyártásával a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarország mellett Lengyelországot és Csehországot is elmarasztalták, mert megtagadták menedékkérők áthelyezésére szolgáló ideiglenes mechanizmus teljesítését, ami uniós kötelezettségük lett volna.","shortLead":"Magyarország mellett Lengyelországot és Csehországot is elmarasztalták, mert megtagadták menedékkérők áthelyezésére...","id":"20200402_Magyarorszag_kvotaper_Europai_Unio_birosaga_elveszitette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ef780b-e2d4-4fb8-916c-be401241173b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfca213-19c7-42a7-899b-6a945cfe7de8","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Magyarorszag_kvotaper_Europai_Unio_birosaga_elveszitette","timestamp":"2020. április. 02. 10:30","title":"Magyarország elveszítette a második kvótapert is az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202014_munka_hadanak_alepte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d9902-76a2-42ea-b708-c183f090d621","keywords":null,"link":"/itthon/202014_munka_hadanak_alepte","timestamp":"2020. április. 02. 09:50","title":"Nagy Gábor: Munka hadának a lépte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sokan gondolják úgy, hogy megéri a moratórium alatt is tovább fizetni a törlesztőrészleteiket, és minél hamarabb túl lenni a törlesztésen.","shortLead":"Sokan gondolják úgy, hogy megéri a moratórium alatt is tovább fizetni a törlesztőrészleteiket, és minél hamarabb túl...","id":"20200402_hitel_torlesztes_moratorium_valsag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d809683c-6a76-4633-a710-baf8fa5548a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_hitel_torlesztes_moratorium_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 18:56","title":"Közel százezren jelezték, hogy tovább törlesztik a hiteleiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 42 ezernél is többen haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","shortLead":"Eddig 42 ezernél is többen haltak meg a Covid-19 betegség miatt.","id":"20200401_Egy_nap_alatt_tobb_mint_73_fertozottel_lett_tobb_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed140ccf-c5d9-464f-8d26-9374e5bab78f","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Egy_nap_alatt_tobb_mint_73_fertozottel_lett_tobb_vilagszerte","timestamp":"2020. április. 01. 07:32","title":"Egy nap alatt több mint 73 ezer fertőzöttel lett több világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c720a0bb-47af-463b-a7df-946048062489","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az államtól még nem kaptak, az önkormányzatok tehát maguk próbálnak szájmaszkokról gondoskodni. Sok a csaló, ezért általánossá vált a bizalomhiány.","shortLead":"Az államtól még nem kaptak, az önkormányzatok tehát maguk próbálnak szájmaszkokról gondoskodni. Sok a csaló, ezért...","id":"202014__orvosi_maszk__tokehiany__onkormanyzati_akciok__vedekezo_allaspont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c720a0bb-47af-463b-a7df-946048062489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30d94fb-ff3d-47da-a562-2e3a9b303d7c","keywords":null,"link":"/360/202014__orvosi_maszk__tokehiany__onkormanyzati_akciok__vedekezo_allaspont","timestamp":"2020. április. 02. 18:15","title":"Milliószám hozhatnák az orvosi maszkokat, de senki sem bízik a kereskedőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","shortLead":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","id":"20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a23b2d-92e2-4a8d-ab7e-c1723150858e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","timestamp":"2020. április. 02. 11:21","title":"Ötajtós új változatban érkezhet a kicsi Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]