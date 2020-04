Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d702617-7993-4ca7-964a-fcaef1b6a50c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik a Mercedes ikonikus terepjáróját eddig esetleg túl hétköznapinak vagy unalmasnak találták.","shortLead":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik a Mercedes ikonikus terepjáróját eddig esetleg túl hétköznapinak vagy...","id":"20200406_ez_az_uj_mercedes_gosztaly_ujraertelmezi_a_faval_gazdagon_diszitett_fogalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d702617-7993-4ca7-964a-fcaef1b6a50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533a5a74-e905-4dcd-bd97-e4f34d1aa054","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ez_az_uj_mercedes_gosztaly_ujraertelmezi_a_faval_gazdagon_diszitett_fogalmat","timestamp":"2020. április. 06. 11:21","title":"Az új Mercedes G-osztály újraértelmezi a \"fával gazdagon díszített\" fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesújtó állapotokat tükröz a szervezet friss jelentése, amihez 14 bírával készítettek interjút a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről.","shortLead":"Lesújtó állapotokat tükröz a szervezet friss jelentése, amihez 14 bírával készítettek interjút a magyar...","id":"20200406_amnesty_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81dede8-a367-4d67-8b72-f2e11967da59","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_amnesty_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2020. április. 06. 10:25","title":"Az ítélkezés még független, de a bíróságokon már a \"fortélyos félelem\" igazgat az Amnesty szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","shortLead":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","id":"20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb55277-166c-4d84-9c7d-83cc7fc368e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 06. 11:27","title":"Délben bejelentést tesz Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","shortLead":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","id":"20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe70b92c-2971-4ed5-9aa0-f82b905e0166","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","timestamp":"2020. április. 05. 20:27","title":"Drónnal próbáltak lecsalogatni egy cicát a tetőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Négynapos ülés kezdődik ma.","shortLead":"Négynapos ülés kezdődik ma.","id":"20200406_boldog_istvan_fidesz_kallo_gergely_jobbik_mentelmi_jog_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aad7c2-0cc9-4562-be34-725137890ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_boldog_istvan_fidesz_kallo_gergely_jobbik_mentelmi_jog_parlament","timestamp":"2020. április. 06. 07:22","title":"Egy fideszes és egy jobbikos képviselő mentelmi ügyéről is dönt ma a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd frakcióvezetője és társelnöke azt kéri, hogy vizsgálják meg és haladéktalanul kezdeményezzenek kötelezettségszegési eljárást a kormány ellen a felhatalmazási törvény miatt. ","shortLead":"A Párbeszéd frakcióvezetője és társelnöke azt kéri, hogy vizsgálják meg és haladéktalanul kezdeményezzenek...","id":"20200405_Szabo_Timea_es_Javor_Benedek_is_panasszal_fordulnak_az_Europai_Bizottsaghoz_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2c8277-c3ee-4a97-b37e-be819a210a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Szabo_Timea_es_Javor_Benedek_is_panasszal_fordulnak_az_Europai_Bizottsaghoz_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","timestamp":"2020. április. 05. 15:27","title":"Szabó Tímea és Jávor Benedek panasszal fordulnak az Európai Bizottsághoz a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van.","shortLead":"Az élőzene most nem lehetséges, pedig az ágazat dolgozóinak a jövedelme nagyrészt ebből van.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_elo_zene_zeneipar_zeneszek_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aa8780-4eb6-4578-af58-6d890e37f406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a06cc5-4eed-4b1b-9f70-bf16e2f1cdc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_koronavirus_jarvany_elo_zene_zeneipar_zeneszek_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 06. 12:48","title":"36 ezer zeneipari dolgozó megélhetése került veszélybe, így mentenék meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]