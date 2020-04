Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jelenlegi nehéz helyzet megmutatta, milyen sok kezdeményezőkészség és önállóság van az iskolarendszerben és a pedagógustársadalomban – mondta az mta.hu-nak Pléh Csaba.","shortLead":"A jelenlegi nehéz helyzet megmutatta, milyen sok kezdeményezőkészség és önállóság van az iskolarendszerben és...","id":"20200415_Pleh_Csaba_Noni_fog_a_tanarok_megbecsultsege_es_tekintelye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61b6ec-a841-4595-9ec5-9734fadfa373","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Pleh_Csaba_Noni_fog_a_tanarok_megbecsultsege_es_tekintelye","timestamp":"2020. április. 15. 10:52","title":"Pléh Csaba: Káoszt vártunk, de a tanárok feltalálták magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményvezető megerősítette a hírt. Az otthon egyik olyan lakója fertőződött meg, aki előtte kórházi kezelésen járt.","shortLead":"Az intézményvezető megerősítette a hírt. Az otthon egyik olyan lakója fertőződött meg, aki előtte kórházi kezelésen...","id":"20200415_Egy_dabasi_idosotthonba_is_eljutott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cb3769-2b74-47ed-ba16-d1aef0ec4324","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Egy_dabasi_idosotthonba_is_eljutott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 15:16","title":"Egy dabasi idősotthonba is eljutott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d06763e-ae76-4f00-9a56-632254cfc78a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke 88 éves volt. ","shortLead":"A Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke 88 éves volt. ","id":"20200415_Meghalt_Fekete_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d06763e-ae76-4f00-9a56-632254cfc78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898bbf11-dcef-4f51-9a83-3f02596a18a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Meghalt_Fekete_Gyorgy","timestamp":"2020. április. 15. 16:20","title":"Meghalt Fekete György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa68cd5b-b852-4dcf-8254-53f5b035bc83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Markolókkal földelték az elhullott tetemeket egy kiskunmajsai gazdaságban és Tázlár környékén, holott az előírások szerint az elhullott szárnyasokat az erre kijelölt megsemmisítőkbe kellene szállítani. A hatóság szerint – indokolt esetben – az elföldelésre is van lehetőség.","shortLead":"Markolókkal földelték az elhullott tetemeket egy kiskunmajsai gazdaságban és Tázlár környékén, holott az előírások...","id":"20200415_Tombol_a_madarinfluenza_Kiskunmajsan_mar_egyszeruen_csak_elastak_a_hullakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa68cd5b-b852-4dcf-8254-53f5b035bc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0288be29-4060-4bf9-82bd-891a84bdeaaa","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_Tombol_a_madarinfluenza_Kiskunmajsan_mar_egyszeruen_csak_elastak_a_hullakat","timestamp":"2020. április. 15. 15:44","title":"Tombol a madárinfluenza: Kiskunmajsán már csak elásták a tetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","shortLead":"Kollár Lajos szerint ez egy hosszú távú terv része.","id":"20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876456e1-9f27-4f38-b5ab-b5bd8a3c9cf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_kollar_lajos_emmi_tanacsado_kasler_miklos_korhazi_agyak_felszabaditasa","timestamp":"2020. április. 15. 06:17","title":"Miniszteri tanácsadó: Hetek óta készülnek a kórházi helyek felszabadítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilgyártóknál általában késni szokás egy telefon bemutatójával, a OnePlus azonban csúszás helyett a szokásosnál egy hónappal hamarabb leplezte le az új csúcsmobilját, a OnePlus 8 Prót, és annak kistestvérét, a OnePlus 8-at.","shortLead":"A mobilgyártóknál általában késni szokás egy telefon bemutatójával, a OnePlus azonban csúszás helyett a szokásosnál...","id":"20200415_oneplus_8_pro_oneplus_8_okostelefon_specifikacio_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1400cbde-4fc8-4592-9328-23d7879b4968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad75b3a-6353-4e95-8cc0-5e6669699a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_oneplus_8_pro_oneplus_8_okostelefon_specifikacio_bemutato","timestamp":"2020. április. 15. 07:03","title":"Csúcsra tör a OnePlus: megjött a cég eddigi legerősebb mobilja, a OnePlus 8 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másfél millió forintos bírságot ért a sofőrnek a franciaországi száguldás. ","shortLead":"Másfél millió forintos bírságot ért a sofőrnek a franciaországi száguldás. ","id":"20200414_145_kmhval_hajtott_egy_kamion_amikor_bemertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf288a3-eb81-4f71-afea-62918993d2e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_145_kmhval_hajtott_egy_kamion_amikor_bemertek","timestamp":"2020. április. 14. 09:19","title":"145 km/h-val hajtott egy kamion, amikor bemérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]