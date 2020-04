Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","shortLead":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","id":"20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee375ad3-2329-4d67-86ce-308a1a121487","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 08:25","title":"Az idősekkel és az alacsony végzettségűekkel kezdték az elbocsátásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Covid-19-világjárvány miatt távoktatásba kényszerülő mintegy 1,5 milliárd diák több mint felének nincs számítógépe, amellyel követhetné az órákat, 43 százaléka pedig nem rendelkezik internet-hozzáféréssel.\r

\r

","shortLead":"A Covid-19-világjárvány miatt távoktatásba kényszerülő mintegy 1,5 milliárd diák több mint felének nincs számítógépe...","id":"20200422_Masfel_milliard_gyereknek_kellene_tanulna_most_neten_de_tobb_mint_a_feluk_kimarad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b800418-df12-46db-a2aa-f931ab27c4a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Masfel_milliard_gyereknek_kellene_tanulna_most_neten_de_tobb_mint_a_feluk_kimarad","timestamp":"2020. április. 22. 09:30","title":"Másfél milliárd gyereknek kellene tanulnia most interneten, de több mint a felük kimarad az oktatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai mégis megváltozhatnak a járvány után.","shortLead":"Magyarországon kötelezővé teszik a kártyás fizetés biztosítását. Amerikában erről nincs szó, de a fogyasztók szokásai...","id":"20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b4930-137b-4546-8184-de19f186f561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_A_koronavirus_megoli_a_keszpenzes_fizetest","timestamp":"2020. április. 21. 06:44","title":"A koronavírus megöli a készpénzes fizetést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","shortLead":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","id":"20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fd71a9-2be9-4f9b-a367-f71dc584bd35","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 21. 09:16","title":"Tom Bradyt kizavarták egy parkból a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","shortLead":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","id":"20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f1e36-591b-42a0-bcc2-99581b2f1b01","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","timestamp":"2020. április. 21. 21:50","title":"Szeptemberig biztos, hogy nem lesz profi futball Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hagyományos ünnepségek elmaradnak a brit uralkodó születésnapján. A Facebookon azért járvány idején is lehet ünnepelni.","shortLead":"A hagyományos ünnepségek elmaradnak a brit uralkodó születésnapján. A Facebookon azért járvány idején is lehet...","id":"20200421_Erzsebet_kiralyno_gyerekkori_cukiskodassal_unnepeli_a_94_szuletesnapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b934e4a1-0840-4119-a3d0-244931c87016","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Erzsebet_kiralyno_gyerekkori_cukiskodassal_unnepeli_a_94_szuletesnapjat","timestamp":"2020. április. 21. 11:56","title":"Erzsébet királynő gyerekkori cukiskodással ünnepeli a 94. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a járvány előtti években is csak nagy veszteségeket termelt a Mr. Funk, a koronavírus miatti bevételkiesést már nem bírta ki.","shortLead":"Már a járvány előtti években is csak nagy veszteségeket termelt a Mr. Funk, a koronavírus miatti bevételkiesést már nem...","id":"20200421_koronavirus_Vajna_Timea_fankozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68ad120-d000-4006-80dd-a4f30dc268a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_koronavirus_Vajna_Timea_fankozo","timestamp":"2020. április. 21. 06:10","title":"Bezár a koronavírus miatt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","shortLead":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","id":"20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6521d6d8-aca1-401d-a782-ae9766bd55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. április. 20. 18:16","title":"Még olcsóbb lesz az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]