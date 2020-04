Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét szülőjével. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét...","id":"20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98de27d-0047-45c1-ba58-cba4ca085613","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"A gyerek mindkét szülőjét szereti, akkor is, ha elváltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac5ab0-b71f-499a-a67c-08979d6b5ff8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Folyik a márka- és ingatlanspekuláció, a költségvetést nem találják, Berlinről már mint az egyesülendő Németország fővárosáról beszélnek.","shortLead":"Folyik a márka- és ingatlanspekuláció, a költségvetést nem találják, Berlinről már mint az egyesülendő Németország...","id":"20200425_PinkFloyd_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_25","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dac5ab0-b71f-499a-a67c-08979d6b5ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dc71e7-4b49-469b-b774-780080952f32","keywords":null,"link":"/360/20200425_PinkFloyd_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_25","timestamp":"2020. április. 25. 15:00","title":"Már nem verik meg, aki Pink Floydot hallgat – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 25.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből a korábban bejelentett vegyesvállalat, mert az amerikai fél egyoldalúan felmondta az előszerződést. A brazilok szerint a Boeing soha nem is akarta igazán az üzletet megkötni.","shortLead":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből...","id":"20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1edc0d6-d402-4a74-91dc-6e336e28d2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","timestamp":"2020. április. 25. 21:15","title":"Nem társul az amerikai Boeing és a brazil Embraer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kutatócsoport Svájcban olyan bioszenzort fejlesztett ki, amely felismeri a koronavírust, és mérni tudja a koncentrációját.","shortLead":"Egy kutatócsoport Svájcban olyan bioszenzort fejlesztett ki, amely felismeri a koronavírust, és mérni tudja...","id":"20200426_koronavirust_felismero_bioszenzor_empa_eth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd32deb-7a83-4140-80c7-3df5881e9a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_koronavirust_felismero_bioszenzor_empa_eth","timestamp":"2020. április. 26. 20:03","title":"Perceken belül megméri a koronavírus-koncentrációt egy új szenzor, még forgalmas helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a866bd5-20ab-40a2-b1dc-9d0699e3597b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 272 halottja van Magyarországon a koronavírusnak, az azonosított betegek száma 2500.","shortLead":"Már 272 halottja van Magyarországon a koronavírusnak, az azonosított betegek száma 2500.","id":"20200426_Operativ_Torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a866bd5-20ab-40a2-b1dc-9d0699e3597b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a6a7f8-aecd-4e0e-b7d5-30d844c00abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Operativ_Torzs","timestamp":"2020. április. 26. 11:17","title":"Müller Cecília: Magyarországon régóta egy alatt van a vírus reprodukciós rátája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs azonban az állapotáról.","shortLead":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs...","id":"20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b45227-6e54-4c1b-b6a3-9646a5926640","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","timestamp":"2020. április. 26. 09:25","title":"Pletykák terjednek Kim Dzsongun haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","id":"20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8f96f3-6a45-4354-b196-943425fc7314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","timestamp":"2020. április. 27. 07:59","title":"Magyarországon a vadonatúj Audi A3 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes korlátozást most június 8-ra tervezik feloldani.","shortLead":"Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes...","id":"20200427_svajc_korlatozasok_lazitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367e408a-a471-4dd6-9708-84839fae0b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_svajc_korlatozasok_lazitasa","timestamp":"2020. április. 27. 07:37","title":"Újranyitnak a svájci masszázsszalonok, az iskolákra májusig kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]