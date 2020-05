Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett kérdezte Kozma Ákost.","shortLead":"Szél Bernadett kérdezte Kozma Ákost.","id":"20200430_Vizsgalodik_az_ombudsman_a_korhazi_hazakuldesek_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fd1aef-e62f-4c97-ab12-6a0be902a0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Vizsgalodik_az_ombudsman_a_korhazi_hazakuldesek_ugyeben","timestamp":"2020. április. 30. 19:29","title":"Vizsgálódik az ombudsman a kórházi hazaküldések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Blaszfémiára hivatkozva személyiségi jogi pert indít a kisebbik kormánypárt.","shortLead":"Blaszfémiára hivatkozva személyiségi jogi pert indít a kisebbik kormánypárt.","id":"20200430_kdnp_nepszava_jezus_muller_cecilia_karikatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0476cd6-a8bf-4aa1-8f62-d7ba500413fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_kdnp_nepszava_jezus_muller_cecilia_karikatura","timestamp":"2020. április. 30. 18:47","title":"Perel a KDNP a Népszava Jézust ábrázoló karikatúrája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a10e68-bc3d-4423-960e-d4bb546ece18","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azokhoz is közel hozza a kosárlabda egyik legnagyobb korszakát a Netflix, akik eddig nem annyira érdeklődtek a sportág iránt. Az HBO olyan filmmel rukkolt elő, ami a mozikban is bőven megállta volna a helyét. Formabontó dokumentumfilmet készített az Apple+ a Beastie Boysról. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója. ","shortLead":"Azokhoz is közel hozza a kosárlabda egyik legnagyobb korszakát a Netflix, akik eddig nem annyira érdeklődtek a sportág...","id":"20200430_Stream360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32a10e68-bc3d-4423-960e-d4bb546ece18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a85fb8-d5cc-49e9-9206-f3703487bd65","keywords":null,"link":"/360/20200430_Stream360","timestamp":"2020. április. 30. 20:30","title":"Stream360: Kosáristenek, raplegendák és Hugh Jackman karrierjének csúcsa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem követelhetik vissza a falugondnokságra adott támogatást.\r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem követelhetik vissza a falugondnokságra adott támogatást.\r

\r

","id":"20200502_Fellelegezhet_Komloska_es_a_buszrendszam_miatt_zaklatott_tobbi_falvak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3874c5f-83fb-4929-b342-a7a3296747d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Fellelegezhet_Komloska_es_a_buszrendszam_miatt_zaklatott_tobbi_falvak","timestamp":"2020. május. 02. 08:21","title":"Fellélegezhet Komlóska és a buszrendszám miatt zaklatott falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","shortLead":"Több láz- és fájdalomcsillapítónál is ez a szabály.","id":"20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c9c0354-df1c-422b-98bd-f5474ed7a4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75069ce-d454-476a-afc5-7d1c38552e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Majustol_csak_receptre_kaphato_az_egyik_nepszeru_fejfajascsillapito","timestamp":"2020. május. 01. 15:03","title":"Májustól csak receptre kapható az egyik népszerű fejfájáscsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen műanyag hulladékot, így polietilént, polipropilént és polisztirolt is lebontanak.","shortLead":"Olyan mikrobákat alkottak meg a fejlesztők, amelyek szobahőmérsékleten hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen...","id":"20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609f98ef-7021-4685-9d11-60541aa43362","keywords":null,"link":"/zhvg/20200501_Muanyagok_lebonto_mikrobakat_fejleszt_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. május. 01. 09:35","title":"Műanyagokat lebontó mikrobákat fejleszt egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307742ca-bc47-4fa9-9a02-97759330ffef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családanya azt tervezi, hogy máris visszamegy dolgozni, mert szükség van rá a vírus elleni védekezésben.","shortLead":"A családanya azt tervezi, hogy máris visszamegy dolgozni, mert szükség van rá a vírus elleni védekezésben.","id":"20200501_monori_tuz_segedapolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=307742ca-bc47-4fa9-9a02-97759330ffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c989b53-f8b6-4177-a0d6-2be32171d0de","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_monori_tuz_segedapolo","timestamp":"2020. május. 01. 20:03","title":"Ismeretlenek is segítenek a monori segédápolón, akinek leégett a háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd539a4-d20d-4fe3-8f59-558d5f03f470","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthonukból jelentkeznek a sztárok karantén idején, de nem mindenkinek kellett volna. A Duma Aktuál a legviccesebb jeleneteket állítja pellengérre. ","shortLead":"Otthonukból jelentkeznek a sztárok karantén idején, de nem mindenkinek kellett volna. A Duma Aktuál a legviccesebb...","id":"20200501_Duma_Aktual_sztarvideok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd539a4-d20d-4fe3-8f59-558d5f03f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c83f99e-a5ee-452f-89ce-467154461d43","keywords":null,"link":"/360/20200501_Duma_Aktual_sztarvideok","timestamp":"2020. május. 01. 20:30","title":"Duma Aktuál: Madonna arcát összecsípték a méhek, Schwarzenegger kekszet oszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]