Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"922dce9f-2a4b-4dd4-8dc1-e2cd2a4d9531","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A koronavírus-járvány újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a válságok aránytalanul súlyosan érintik a kisebbségeket, illetve a társadalom perifériáján élő, egyébként is sérülékeny csoportokat, a hajléktalanokat és a menekülteket. ","shortLead":"A koronavírus-járvány újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy a válságok aránytalanul súlyosan érintik a kisebbségeket...","id":"202018__jarvany__igazsagtalansag__kisebbsegek_hatranyban__nem_csak_azag_huzza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=922dce9f-2a4b-4dd4-8dc1-e2cd2a4d9531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5214602b-137f-45a1-8b4d-7ffcca3f259e","keywords":null,"link":"/360/202018__jarvany__igazsagtalansag__kisebbsegek_hatranyban__nem_csak_azag_huzza","timestamp":"2020. május. 02. 12:30","title":"A világ szegényeit a járvány duplán sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt szombaton.","shortLead":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt...","id":"20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c52818-b1c6-4962-a91e-84b0baffc674","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 08:48","title":"Leszerelték a tábori kórházakat New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem szak-, hanem üzletembernek kell lennie. A HVG 1990 júliusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem...","id":"20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c38ba53-b14d-4438-9051-c11b86619b46","keywords":null,"link":"/360/20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 03. 13:30","title":"Rendszerváltók30 – Dicső Gábor: Van egy Lenin-szobrom. Befektetésnek sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","shortLead":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","id":"20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f59f4-552c-4675-a8cf-aaad8d38222c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","timestamp":"2020. május. 02. 17:28","title":"Karantén kutatást indított a NÉBIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","shortLead":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","id":"20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69231a4-6789-48c5-85e1-f9262f975bdd","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","timestamp":"2020. május. 03. 20:11","title":"Holtverseny született a rúdugrók kerti versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős beavatkozások előtt kötelező a betegek tesztelése, és a magas kockázatú beavatkozásokat csak egy negatív PCR-teszt eredmény után lehet elvégezni - derült ki abból a levélből, melyet Kásler Miklós küldött az egészségügyi szolgáltatóknak. ","shortLead":"Újraindul az egészségügyi ellátás, de a koronavírus-átvitel szempontjából magas kockázatot jelentő, de nem sürgős...","id":"20200502_Kasler_ellatas_pcr_teszt_koronavirus_egeszsegugy_mutet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ef59dd-3622-4119-98d1-992943527c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kasler_ellatas_pcr_teszt_koronavirus_egeszsegugy_mutet","timestamp":"2020. május. 02. 09:58","title":"Újraindul az egészségügy, de vírusteszt kell a nem sürgős műtétekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jogszabálymódosításra van szükség ahhoz, hogy átvészeljék a hazai fesztivál- és koncertszervezők a válságot - erről Kádár Tamás, a Sziget főszervezője beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Jogszabálymódosításra van szükség ahhoz, hogy átvészeljék a hazai fesztivál- és koncertszervezők a válságot - erről...","id":"20200503_Kadar_Tamas_Felelos_dontes_volt_a_tomegrendezvenyek_betiltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539175bd-02de-40ce-95bf-8050003eda30","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Kadar_Tamas_Felelos_dontes_volt_a_tomegrendezvenyek_betiltasa","timestamp":"2020. május. 03. 10:35","title":"Kádár Tamás: Felelős döntés volt a tömegrendezvények betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99ced59-d27a-4d85-beaa-c1cec320e8b7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait című riportkötetet. Észak-Korea titkosrendőrsége alighanem a legkíméletlenebb és leghatékonyabb a világon. Hogy látják a szervezetet a helyiek és mit csinál mellette hatékony támasza, az inminban, ami a gondolatrendőrség, polgárőrség és egy informátorhálózat sajátos keveréke? Cikksorozatunk második epizódja.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200502_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_2_resz__Besugok_titkosszolgak_divatrendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99ced59-d27a-4d85-beaa-c1cec320e8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbc72ff-e06a-4940-a1ab-42f289d19341","keywords":null,"link":"/360/20200502_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_2_resz__Besugok_titkosszolgak_divatrendorseg","timestamp":"2020. május. 02. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 2. rész – Besúgók, titkosszolgák, divatrendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]