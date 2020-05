Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","shortLead":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","id":"20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99760bb-1549-41c3-8d84-683bb4f3b59b","keywords":null,"link":"/elet/20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","timestamp":"2020. május. 05. 12:49","title":"Egy magyar kislány mellett állt munkába Gofree, Európa első gluténjelző kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téren harmadszor demonstráltak a kormány ellen.","shortLead":"A Clark Ádám téren harmadszor demonstráltak a kormány ellen.","id":"20200505_dudalos_tuntetes_demonstracio_rendorseg_feljelentes_hadhazy_akos_szel_bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e033908e-f758-475f-a8f6-e4045fb1e09f","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_dudalos_tuntetes_demonstracio_rendorseg_feljelentes_hadhazy_akos_szel_bernadett","timestamp":"2020. május. 05. 13:13","title":"Negyvenkilenc embert jelentettek fel a dudálós tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé teszi online szótárait a Maxim Könyvkiadó.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé...","id":"20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d500885a-85c2-4a91-98c2-e86f4c056449","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. május. 05. 12:03","title":"6 nyelv oda-vissza szótárához férhet hozzá ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","shortLead":"A sajtó munkáját is megnehezítik: háromszor annyi időt hagynak a közérdekű adatigénylések megválaszolására.","id":"20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1352074-9d4d-497d-a7e7-a8b78e501a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47eaeed-4ef6-4ee0-a4d5-c56fd5174f08","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Korlatozza_a_kormany_az_informacios_jogokat_a_veszelyhelyzet_vegeig","timestamp":"2020. május. 05. 10:29","title":"Korlátozza a kormány az információs jogokat a veszélyhelyzet végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e67ade-e6b3-4f5b-b3c3-cef7efdb8127","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos kompakt élményautóért több pénzt kérnek el, mint az eggyel nagyobb M4-esért. 