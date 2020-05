Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kinyit a Margitsziget és a Hajógyári-sziget a hétvégén, a főváros vezetése szerint érdemesebb olyan helyre menni, ahol kevesebb ember van.","shortLead":"Bár kinyit a Margitsziget és a Hajógyári-sziget a hétvégén, a főváros vezetése szerint érdemesebb olyan helyre menni...","id":"20200508_margitsziget_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fbd098-7e05-4e7e-b1ff-3770d70b1976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cf01ab-1ba8-42fb-8415-a13e85e2d2b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_margitsziget_nyitas","timestamp":"2020. május. 08. 17:19","title":"A Margitsziget helyett alternatív kirándulóhelyeket ajánlanak Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","shortLead":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","id":"20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b566c01-6f82-4ed7-a4d1-17753239616c","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Megjöttek az első infók az angolérettségi feladatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták várható elnökjelöltjét szexuális zaklatással vádoló nőt ugyanaz az ügyvéd képviseli, aki Harvey Weinstein áldozatait is.\r

","shortLead":"A demokraták várható elnökjelöltjét szexuális zaklatással vádoló nőt ugyanaz az ügyvéd képviseli, aki Harvey Weinstein...","id":"20200508_tara_reade_szexualis_zaklatas_biden_lepjen_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab5651-4cf4-487b-8410-45c70c860fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505cd41c-2544-4b92-95f3-55d30a83396d","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_tara_reade_szexualis_zaklatas_biden_lepjen_vissza","timestamp":"2020. május. 08. 09:14","title":"Tara Reade egy interjúban azt állítja, Joe Biden a falhoz szorította és erőszakoskodott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében nem meglepő: igen nagyot nőtt a teljesítményük az előző változatokhoz képest.","shortLead":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében...","id":"20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035bade5-04cc-4ccc-8fd6-261b6c0fd405","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","timestamp":"2020. május. 08. 19:03","title":"Bivalyerős laptop és új táblagép érkezett: itt a Microsoft Surface Book 3 és a Surface Go 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az új időpontban is Andrzej Duda győzelme várható, aki folyamatosan kampányolva járja az országot, és ígérgetett a kormány támogatásával, miközben a többi jelöltnek a járvány miatt nincs lehetősége találkozni a választókkal.","shortLead":"Az új időpontban is Andrzej Duda győzelme várható, aki folyamatosan kampányolva járja az országot, és ígérgetett...","id":"20200507_Elhalasztottak_a_lengyel_elnokvalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf719e6-15ec-45f0-a8bb-2c0f56c596c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Elhalasztottak_a_lengyel_elnokvalasztast","timestamp":"2020. május. 07. 10:52","title":"Elhalasztották a lengyel elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályákról a határzár járvány miatti elrendelése után szinte teljesen eltűntek a külföldi autósok.","shortLead":"Az autópályákról a határzár járvány miatti elrendelése után szinte teljesen eltűntek a külföldi autósok.","id":"20200507_90_szazalekkal_csokkent_a_kulfoldi_autosok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90685b90-fe75-46a9-b2b7-f798b86c4d85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_90_szazalekkal_csokkent_a_kulfoldi_autosok_szama","timestamp":"2020. május. 07. 10:34","title":"Így tűntek el a hazai fizetős utakról a külföldi autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több zenész is pályázott a segélyre, ezt megkapták, de miután Majka kifakadt, ketten már fel is ajánlották az összeget jótékony célokra. Igaz, nem a bajba jutott zenészeknek.","shortLead":"Több zenész is pályázott a segélyre, ezt megkapták, de miután Majka kifakadt, ketten már fel is ajánlották az összeget...","id":"20200507_Pely_Barna_es_Naksi_Attila_jotekonykodik_a_nekik_megitelt_szocialis_tamogatasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efde8971-05d2-4e45-81ad-170f026959f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f78f93e-159d-4012-a644-ee3e4a346874","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Pely_Barna_es_Naksi_Attila_jotekonykodik_a_nekik_megitelt_szocialis_tamogatasbol","timestamp":"2020. május. 07. 14:02","title":"Pély Barna és Náksi Attila jótékonykodik a nekik megítélt szociális támogatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]