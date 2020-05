Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap és hétfőn is újabb koronavírusos eseteket dokumentáltak, ezután hozták meg a döntést a hatóságok.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn is újabb koronavírusos eseteket dokumentáltak, ezután hozták meg a döntést a hatóságok.","id":"20200512_tesztelik_egesz_vuhant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17e2b4-8f67-42a8-b5bb-8094fbe3690d","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_tesztelik_egesz_vuhant","timestamp":"2020. május. 12. 10:09","title":"A 11 milliós Vuhan összes lakosát tesztelik koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1310d0a-a780-447c-8628-3f0611bda89d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka újdonsága egy zéró károsanyag-kibocsátású nagy divatterepjáró.","shortLead":"A svéd márka újdonsága egy zéró károsanyag-kibocsátású nagy divatterepjáró.","id":"20200512_volvo_xc100_hatalmas_test_villanymotor_es_csak_4_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1310d0a-a780-447c-8628-3f0611bda89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747cf499-123f-4682-8aed-37c267a97665","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_volvo_xc100_hatalmas_test_villanymotor_es_csak_4_ules","timestamp":"2020. május. 12. 09:21","title":"Volvo XC100: hatalmas test, 2 villanymotor és csak 4 ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","shortLead":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","id":"20200513_hidegrekord_zabar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa5fbda-155f-4da8-b2cb-335e6b329ece","keywords":null,"link":"/elet/20200513_hidegrekord_zabar","timestamp":"2020. május. 13. 10:40","title":"Mínusz 4,1 fokkal megdőlt a hidegrekord Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyszerű operációsrendszer-váltás érdekes következménnyel járhat: egy próba során fényesebbé vált a MacBook Air kijelzője.","shortLead":"Egy egyszerű operációsrendszer-váltás érdekes következménnyel járhat: egy próba során fényesebbé vált a MacBook Air...","id":"20200512_apple_macbook_air_2020_kepernyo_fenyero_macos_helyett_windows10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6f0720-2f05-4dac-a5c8-85160c14ece3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_apple_macbook_air_2020_kepernyo_fenyero_macos_helyett_windows10","timestamp":"2020. május. 12. 13:38","title":"Jó kis trükk: ha Windows kerül a MacBookra, nagyobb lesz a képernyő fényereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e96fb-27c9-43f9-ac0a-6f077294b165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áramütés ért egy lakót zuhanyzás közben, a kiérkező szerelő az egész házat lekapcsolta a hálózatról.","shortLead":"Áramütés ért egy lakót zuhanyzás közben, a kiérkező szerelő az egész házat lekapcsolta a hálózatról.","id":"20200512_Egy_egesz_haztombot_levagtak_az_aramrol_egyetlen_lako_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27e96fb-27c9-43f9-ac0a-6f077294b165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd146454-748d-4f12-b659-6a008a5027c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_Egy_egesz_haztombot_levagtak_az_aramrol_egyetlen_lako_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 20:50","title":"Egy egész háztömböt levágták az áramról egyetlen lakó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja, a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések milyen hatással vannak az életünkre és a szokásainkra.","shortLead":"A Google névtelenül, összesítve készítette el a világ 131 országára lebontott jelentését, amely megmutatja...","id":"20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046fe792-d08b-49ec-a3e9-3eb9f7d154e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_kozossegi_mobilitasi_jelentes_majus_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Kiadta a Google a hazai adatokat: hogyan mozognak a magyarok a koronavírus-járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","shortLead":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","id":"20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda97723-b17b-4315-9b52-b394903679ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Magyarországra jöhet a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","shortLead":"Négyük munkaviszonyát a Készenléti Rendőrség parancsnoka megszüntette, öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult.","id":"20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f36290-5c6f-40f1-ac6b-b03b96cd7393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08d3ce2-5b6c-4684-9861-97c32f9cac89","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_fenymasolt_etkezesi_jegyek_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 16:48","title":"Hamisított étkezési jeggyel bukott le kilenc rendőrségi alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]