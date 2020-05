621 lóerős V8 biturbó a legújabb hatalmas BMW X7-ben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna biotechnológiai cég hétfői közlése szerint biztató eredménnyel zárult a koronavírus elleni vakcinájuk klinikai, vagyis embereken végzett tesztje.","shortLead":"A Moderna biotechnológiai cég hétfői közlése szerint biztató eredménnyel zárult a koronavírus elleni vakcinájuk...","id":"20200518_koronavirus_vakcina_moderna_antitest_rns_oltoanyag_mellekhatas_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea11e2-9777-4204-ac02-e2b2e60718df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_koronavirus_vakcina_moderna_antitest_rns_oltoanyag_mellekhatas_vedooltas","timestamp":"2020. május. 18. 16:03","title":"Ígéretes eredményeket hozott egy amerikai koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","shortLead":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","id":"20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc60b27-f586-419c-8c41-b736fa7b8afb","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","timestamp":"2020. május. 18. 11:31","title":"ITM: 80 milliárd forintos bértámogatási program indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyet nem viszik tovább a szövetségi alkotmánybíróság elé, tehát minden bizonnyal lesz voksolás.\r

","id":"20200519_Dontott_a_birosag_a_jarvany_ellenere_meg_kell_tartani_az_elovalasztast_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2c00018-e367-48dc-b19e-995db519d0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4b68a7-23c9-40f6-a7c0-74b4e72fd9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_Dontott_a_birosag_a_jarvany_ellenere_meg_kell_tartani_az_elovalasztast_New_Yorkban","timestamp":"2020. május. 19. 20:59","title":"Döntött a bíróság, a járvány ellenére meg kell tartani az előválasztást New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók a klímaváltozás és a hurrikánképződés közötti összetett kapcsolatot igyekeztek feltárni. \r

","shortLead":"Kutatók a klímaváltozás és a hurrikánképződés közötti összetett kapcsolatot igyekeztek feltárni. \r

","id":"20200519_legszennyezes_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vulkankitores_tropusivihar_aeroszolszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e67e0-3e4a-4ad0-a593-c49b3fe36df7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_legszennyezes_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vulkankitores_tropusivihar_aeroszolszennyezes","timestamp":"2020. május. 19. 11:55","title":"A vulkánkitörések és a légszennyezés is hatással van a hurrikánok képződésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","shortLead":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","id":"20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df0f61-1ae0-4df6-b9fe-b469388de8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","timestamp":"2020. május. 18. 13:11","title":"A Margit híd vizes útszakaszán piruettezett egy autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Újfajta elkövetési módokkal támadnak a bűnözők. A műfajnak már neve is van: járványbűnözés. A tettesek általában valamelyik hivatal járványügyi intézkedésére hivatkozva jutnak be a lakásokba. Veszélyben leginkább ezúttal is az idős emberek vannak, a legtöbbször ők az áldozatai a telefonos csalásoknak is. ","shortLead":"Újfajta elkövetési módokkal támadnak a bűnözők. A műfajnak már neve is van: járványbűnözés. A tettesek általában...","id":"202020__bunozes__jarvanyos_valtozasok__hazi_drog__csaladban_marad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59eaf651-5cb2-405a-b7b0-5c349cc372a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34ec999-ecbb-42e6-9807-92ec27147a3f","keywords":null,"link":"/360/202020__bunozes__jarvanyos_valtozasok__hazi_drog__csaladban_marad","timestamp":"2020. május. 20. 07:00","title":"Beindult a járványbűnözés: maszkban és gumikesztyűben verik át az öregeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter elítélte a döntést.\r

","id":"20200518_koronavirus_tajvan_kina_egyesult_allamok_who_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d9cfab-1b09-4154-afd0-3431cce8242a","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_koronavirus_tajvan_kina_egyesult_allamok_who_kozgyules","timestamp":"2020. május. 18. 21:50","title":"Az USA-nak nem tetszik, hogy megfúrták Tajvan csatlakozását a WHO közgyűléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott állampolgárról. A rendőrök pedig még az ártatlanul meggyanúsítottak adatait is 20 évig őrizhetik.","shortLead":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott...","id":"20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625dbec9-b1fa-400d-89fd-52adfd5bc2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","timestamp":"2020. május. 19. 14:43","title":"Megszavazták: korlátlan rálátást kapnak a nemzetbiztonsági szervek az állampolgárok adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]