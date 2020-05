Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval lépi meg, amely szerintük a vírus miatti gazdasági leállás újraindításában is nagy szerepet kaphat.","shortLead":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval...","id":"20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b6a7c-2f39-4b06-9f6c-1bd688e9ba70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","timestamp":"2020. május. 20. 14:03","title":"Ingyenes piacterek nyílnak, jön a Facebook Shops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak az állampolgárok adataira. Most már úgy látják: nem kellett volna.","shortLead":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak...","id":"20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee1125d-e019-4eb9-a0f1-8e0b0455108d","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","timestamp":"2020. május. 20. 09:42","title":"Jobbik: Emberek vagyunk, hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ee19fc-75ad-441e-99c1-a37c32f2990f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem két kutatója egy speciális motort épített be egy fülesmedúzába, így sikerült gyorsítani az állat sebességén.","shortLead":"A Stanford Egyetem két kutatója egy speciális motort épített be egy fülesmedúzába, így sikerült gyorsítani az állat...","id":"20200521_fulesmeduza_kiborg_biorobot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ee19fc-75ad-441e-99c1-a37c32f2990f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc581f61-7540-4b8c-bd7f-17a26fc3725c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_fulesmeduza_kiborg_biorobot","timestamp":"2020. május. 21. 09:33","title":"Háromszoros sebességre gyorsítottak egy medúzát a tudósok, igazi kiborg lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935da02b-907a-44e9-804b-3dfb56c364d4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"LSD-s trippeket mutat be egy dokumentumfilm a Netflixen, a cári Oroszországban eszmélhetünk rá a girl powerre az HBO GO-n és erős mondatok mentén, mégis humorosan nézhetünk szembe az örökbefogadás nehézségeivel az Apple TV+-on. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója.","shortLead":"LSD-s trippeket mutat be egy dokumentumfilm a Netflixen, a cári Oroszországban eszmélhetünk rá a girl powerre az HBO...","id":"20200520_Stream360_5_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=935da02b-907a-44e9-804b-3dfb56c364d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aae4fa-f0da-4581-b4a4-677fb4005a30","keywords":null,"link":"/360/20200520_Stream360_5_resz","timestamp":"2020. május. 21. 17:30","title":"Stream360: Stingtől Ben Stillerig mesélik el sztárok a legvadabb drogos sztorijaikat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól.","shortLead":"Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól.","id":"20200520_Orosz_kezbe_kerult_a_Dunakeszi_Jarmujavito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ce2d6-c3b9-4940-9ba4-284944ac0855","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Orosz_kezbe_kerult_a_Dunakeszi_Jarmujavito","timestamp":"2020. május. 20. 18:31","title":"Orosz kézbe került a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21ce040-ca36-4d39-b986-173517696593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglépték a svédek, amit már egy ideje beígértek.","shortLead":"Meglépték a svédek, amit már egy ideje beígértek.","id":"20200520_Mostantol_minden_uj_Volvo_maximum_180_kmhval_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c21ce040-ca36-4d39-b986-173517696593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55cca34-b9df-4333-9a4a-9bb73f91a792","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Mostantol_minden_uj_Volvo_maximum_180_kmhval_megy","timestamp":"2020. május. 20. 16:06","title":"Mostantól minden új Volvo maximum 180 km/h-val megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","shortLead":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","id":"20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b2f8-385d-4201-a5f6-649f239cea74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","timestamp":"2020. május. 20. 16:03","title":"Másodpercek a jövőből: ha kell, birkákat is terel a Boston Dynamics robotkutyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja nem állapítható meg, valamint rendelkeznek a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási és továbbutazási feltételekkel. \r

","shortLead":"A tranzitutasok beléptetésének feltétele, hogy alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, koronavírus-fertőzés gyanúja...","id":"20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f8440f-6ff5-4720-8082-81f39ffa32ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f94c7d0-827c-4510-a380-cb0f12650d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Minden_magyarroman_hataratkelo_megnyilik","timestamp":"2020. május. 21. 05:15","title":"Minden magyar-román határátkelő megnyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]