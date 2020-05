Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae3a1d61-15fe-4034-b8f8-c1a54b2d1286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a mai logójával ünnepli a sona népet, a mbira hangszert és elmagyarázza, miként készül és hogyan kell rajta játszani. És persze azt, hogy mi az a mbira.","shortLead":"A Google a mai logójával ünnepli a sona népet, a mbira hangszert és elmagyarázza, miként készül és hogyan kell rajta...","id":"20200521_hogyan_kell_mbiran_jatszani_mibol_keszul_a_mbira_sona_nep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae3a1d61-15fe-4034-b8f8-c1a54b2d1286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2572f86e-6dcf-42b0-8ba2-ded8ac09b340","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_hogyan_kell_mbiran_jatszani_mibol_keszul_a_mbira_sona_nep","timestamp":"2020. május. 21. 08:33","title":"Miért van ma ez a furcsa hangszer a Google főoldalán? És mi az a mbira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden pontján stabil legyen a wifi-kapcsolat.","shortLead":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden...","id":"20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac99f-c7a4-48bb-a8bf-f7badc431558","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","timestamp":"2020. május. 21. 08:03","title":"Tízszeresére erősíti a wifit a filléres okosfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik. Amerikai robotikakutatók legújabb találmányával azonban még ennél is többre lehetnek képesek. ","shortLead":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik...","id":"202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98440c-0cde-463e-88da-9ce0afff10dc","keywords":null,"link":"/360/202020_kerekparossebessegu_futok_rajatszanak","timestamp":"2020. május. 20. 10:00","title":"Hogyan futhatnánk 50%-kal gyorsabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román állampolgárokat emberi méltóságában sértő kijelentését. Az elnök fellebbezni fog.","shortLead":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román...","id":"20200520_ihoannis_birsag_diszkriminacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2156b-564e-4c4d-8148-3d25c91a4d2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_ihoannis_birsag_diszkriminacio","timestamp":"2020. május. 20. 15:58","title":"Magyarellenes gyűlöletbeszédért bírságolta meg a román elnököt a diszkriminációellenes tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden esetben nyomozás és bírósági döntés szükséges hozzá. A módosítás után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat enélkül hozhatna azonnal hatályos döntést.","shortLead":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden...","id":"20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37e85c2-1fa6-4578-859b-2dbf5ad8b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","timestamp":"2020. május. 21. 10:36","title":"Akár fél évre is letilthatnak online tartalmakat a módosított titkosszolgálati törvény értelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Államokban több mint másfél millióan fertőződtek meg.","shortLead":"Csak az Egyesült Államokban több mint másfél millióan fertőződtek meg.","id":"20200521_fertozott_vilagszerte_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a2cb2-b27c-490e-8a9c-1590433900be","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_fertozott_vilagszerte_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 09:05","title":"Majdnem 5 millió fertőzött világszerte, közel 1,9 millióan meggyógyultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak az állampolgárok adataira. Most már úgy látják: nem kellett volna.","shortLead":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak...","id":"20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee1125d-e019-4eb9-a0f1-8e0b0455108d","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","timestamp":"2020. május. 20. 09:42","title":"Jobbik: Emberek vagyunk, hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f5a75c-4ae1-4eef-94ca-d466a193043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Zsolt szerint csak dekázás közben pattant el a labdája, de a rendőrök nem így látták. Az ügyészség nyomozást rendelt el.","shortLead":"P. Zsolt szerint csak dekázás közben pattant el a labdája, de a rendőrök nem így látták. Az ügyészség nyomozást rendelt...","id":"20200521_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_labda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6f5a75c-4ae1-4eef-94ca-d466a193043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f74c50-46cb-43f5-a50d-a3dcb8cbedec","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_labda","timestamp":"2020. május. 21. 16:16","title":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomoznak a tüntető ellen, aki labdával talált el egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]