Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolák maguk dönthetik ezt el a helyi adottságoknak megfelelően. Hamarosan hazamehet az első vérplazma-terápiával meggyőgyított beteg, és május 7. óta 601 romániai idénymunkás jött Magyarországra - derült ki még az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján.\r

","shortLead":"Az iskolák maguk dönthetik ezt el a helyi adottságoknak megfelelően. Hamarosan hazamehet az első vérplazma-terápiával...","id":"20200524_Szabad_kezet_ad_a_kormany_hany_gyereket_engednek_be_a_kiscsoportos_orakra_operativ_torzs_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd327e8-c552-4a77-b391-23e04518f316","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Szabad_kezet_ad_a_kormany_hany_gyereket_engednek_be_a_kiscsoportos_orakra_operativ_torzs_vasarnap","timestamp":"2020. május. 24. 11:40","title":"Szabad kezet ad a kormány, hány gyereket engednek be a kiscsoportos órákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két járőrt a gyalogosok intették le a villamosmegállónál, hogy segítsenek egy vajúdó nőnek.","shortLead":"A két járőrt a gyalogosok intették le a villamosmegállónál, hogy segítsenek egy vajúdó nőnek.","id":"20200525_blaha_lujza_ter_szules_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67899412-1f09-4844-9d36-c87c9c572f4d","keywords":null,"link":"/elet/20200525_blaha_lujza_ter_szules_rendorok","timestamp":"2020. május. 25. 05:02","title":"Rendőrök vezették le a szülést a Blaha Lujza téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3741 beazonosított fertőzött, 1690 gyógyult, 486 elhunyt – a magyar koronavírushelyzet számokban. Kínában nem regisztráltak új esetet, kiderült, hogy ibolyántúli lámpák is jók lehetnek a koronavírus ellen. Kövesse velünk a járvánnyal kapcsolatos eseményeket percről-percre!\r

","shortLead":"3741 beazonosított fertőzött, 1690 gyógyult, 486 elhunyt – a magyar koronavírushelyzet számokban. Kínában nem...","id":"20200524_Jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18534-be0d-4ad8-a94c-628f188815ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 24. 09:54","title":"Fertőzöttek, elhunytak, gyógyítási esélyek - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elismerték, hogy a Mészáros tulajdonában lévő visontai keményítőgyár, a Viresol felelős a tavaly novemberi, hatalmas bűzzel kísért vízszennyezésért a Mátrai Erőmű telephelyén lévő Őzse-völgyi víztározóban.","shortLead":"Elismerték, hogy a Mészáros tulajdonában lévő visontai keményítőgyár, a Viresol felelős a tavaly novemberi, hatalmas...","id":"20200523_Hivatalosan_is_elismertek_hogy_Meszaros_Lorinc_cege_szennyezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49acfd4e-4666-495b-b344-c6909e5c9559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa77f8cd-aa7f-439a-9a13-496beee7114b","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Hivatalosan_is_elismertek_hogy_Meszaros_Lorinc_cege_szennyezett","timestamp":"2020. május. 23. 12:36","title":"Hivatalosan is elismerték, hogy Mészáros Lőrinc cége szennyezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"GFK kódnéven futott az a készülék a Facebooknál, amely kialakításában hozott volna újdonságot a mobilipar számára. A fejlesztésről viszont még a dolgozóknak se mondtak igazat.","shortLead":"GFK kódnéven futott az a készülék a Facebooknál, amely kialakításában hozott volna újdonságot a mobilipar számára...","id":"20200523_facebook_okostelefon_mobil_jobbkezes_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187f9cb7-462b-4694-b6d0-31ac728bfc89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_facebook_okostelefon_mobil_jobbkezes_telefon","timestamp":"2020. május. 23. 16:03","title":"Saját dolgozói előtt is titkolta a Facebook, hogy csak jobbkezeseknek szánt mobilon dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: fickós, szardarab, ottalvós, normalitás, partizán.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200524_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c7669-d668-4e93-b3ae-5ecb326267a1","keywords":null,"link":"/360/20200524_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. május. 24. 18:30","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos rémhírt terjeszt. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan elszigetelődik, ám mégsem következik be a szakítás, mert az EU megosztott a kérdésben. A magyar kormányfő erősen ügyel arra, nehogy Németországgal viszályba kerüljön. Így összegzi a jelenlegi helyzetet a Neue Zürcher Zeitung hosszú összeállítása. ","shortLead":"Orbán Viktor 10 éve folyamatosan szántja fel Magyarországot, viszonya egyre rosszabb Európával, fokozatosan...","id":"20200523_Neue_Zurcher_Zeitung_Orban_pontosan_tudja_meddig_mehet_el_az_unioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f649a755-b2d9-4a72-b404-09a3127732dc","keywords":null,"link":"/360/20200523_Neue_Zurcher_Zeitung_Orban_pontosan_tudja_meddig_mehet_el_az_unioban","timestamp":"2020. május. 23. 10:00","title":"Neue Zürcher Zeitung: Orbán pontosan tudja, meddig mehet el az unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósok új kezeléssel próbálkoznak, amely reményeik szerint csökkentheti a koronavírus-fertőzés hatásait a legsúlyosabb eseteknél. ","shortLead":"Brit tudósok új kezeléssel próbálkoznak, amely reményeik szerint csökkentheti a koronavírus-fertőzés hatásait...","id":"20200523_koronavirus_verben_t_limfocitak_interleukin_7_immunrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=120dfdf2-c1c6-4990-9c0b-3a266c58cb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52f00e2-8542-4e06-a330-54a099e5e234","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_koronavirus_verben_t_limfocitak_interleukin_7_immunrendszer","timestamp":"2020. május. 23. 19:03","title":"Felfedeztek valami furcsát a koronavírusos betegek vérében – a T-sejtek szaporítása lehet a kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]