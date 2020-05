Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják tartani a munkavállalóikat rövidített foglalkoztatás keretében. ","shortLead":"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják...","id":"20200523_Palkovics_tobb_mint_110_ezer_ember_bertamogatasara_erkezett_igeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739512d-61af-4dd0-a138-9ed4b9cd0a33","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Palkovics_tobb_mint_110_ezer_ember_bertamogatasara_erkezett_igeny","timestamp":"2020. május. 23. 12:54","title":"Palkovics: több mint 110 ezer ember bértámogatására érkezett igény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","shortLead":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","id":"20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab9b2-1de8-4722-970e-30083c92f4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 25. 06:53","title":"Újabb idős áldozatai vannak a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és megakadályozzon egy újabb világháborút. Balul elsült próbálkozásáról a storytelling egyik nagyágyúja, Malcolm Gladwell számol be Ismerős ismeretlenek című könyvében. Részlet.","shortLead":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és...","id":"20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34f6897-3147-47b0-8856-f02e0c28126a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","timestamp":"2020. május. 24. 19:15","title":"Az ember, aki megpróbálta megismerni a Führert, hogy megakadályozza a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012fc618-359f-44d1-b13e-75259134e28f","c_author":"","category":"kkv","description":"Még a koronavírus-járvány előtt. Az Opel márka pont a járvány előtt lett nyereséges a csökkenő eladások ellenére is. ","shortLead":"Még a koronavírus-járvány előtt. Az Opel márka pont a járvány előtt lett nyereséges a csökkenő eladások ellenére is. ","id":"20200523_Szazmilliardos_osztalekot_vettek_ki_a_magyar_Opelgyarbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012fc618-359f-44d1-b13e-75259134e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e27100-e939-4aef-977f-704e4e68a404","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Szazmilliardos_osztalekot_vettek_ki_a_magyar_Opelgyarbol","timestamp":"2020. május. 23. 13:34","title":"Százmilliárdos osztalékot vettek ki a magyar Opel-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere Pintér Sándorral tekinti át a magyar egészségügy struktúráját, a kórházkiürítések felelősségét azonban továbbra is az intézmények igazgatóira tolja. ","shortLead":"Az Emmi minisztere Pintér Sándorral tekinti át a magyar egészségügy struktúráját, a kórházkiürítések felelősségét...","id":"20200525_Kasler_az_orvosok_dontottek_az_agyfelszabaditasokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad6213a-7293-4a45-992e-d707c3924604","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Kasler_az_orvosok_dontottek_az_agyfelszabaditasokrol","timestamp":"2020. május. 25. 11:28","title":"Kásler még mindig állítja: Az orvosok döntöttek az ágyfelszabadításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfc053f-6848-4ad9-a25e-13ac6b5c1a43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Egyesült Államok legújabb szankciója kicsavarhatja a Huawei kezéből a processzorokat, az ősszel érkező Mate 40 azonban még megkaphatja a legújabb lapkát.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok legújabb szankciója kicsavarhatja a Huawei kezéből a processzorokat, az ősszel érkező Mate...","id":"20200525_huawei_kirin_1020_processzor_gyartas_tsmc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfc053f-6848-4ad9-a25e-13ac6b5c1a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39de4879-5f48-4848-9d16-b18792050af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_huawei_kirin_1020_processzor_gyartas_tsmc","timestamp":"2020. május. 25. 09:33","title":"Megúszhatja a Huawei: mégis elkészülhet az eddigi legerősebb processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri élőlényekre és a klímaváltozásra is.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri...","id":"20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574dc284-a39c-494d-af4c-a427536fef83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. május. 25. 11:59","title":"Veszélyesen alábecsülték az óceánok mikroműanyag-szennyezettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását – állapította meg egy tíz országban végzett kísérlet.","shortLead":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását –...","id":"20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7af14c-984e-49e8-8133-45436897e690","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","timestamp":"2020. május. 23. 19:14","title":"A remdesivir immár bizonyítottan hatékony a koronavírus ellen, de egyedül nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]