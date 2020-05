Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban olyan nyilatkozatot tett, amely nem aratott osztatlan sikert az éttermes szakmában. ","shortLead":"Korábban olyan nyilatkozatot tett, amely nem aratott osztatlan sikert az éttermes szakmában. ","id":"20200528_Visszaszolt_Zsidai_Roy_a_Bocuse_akademia_vezetojenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af6e77b-e391-4160-af61-52736fbe2678","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Visszaszolt_Zsidai_Roy_a_Bocuse_akademia_vezetojenek","timestamp":"2020. május. 28. 12:41","title":"Zsidai Roy válaszlevélben fejtegeti, hogy pontosan mi a gondja a házhoz szállítással és a jótékony főzéssel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éttermek belső részére is mehetnek vendégek, a szállodákban és a játszótereken is lazítanak a szigoron.","shortLead":"Az éttermek belső részére is mehetnek vendégek, a szállodákban és a játszótereken is lazítanak a szigoron.","id":"20200528_jarvany_budapest_szabalyok_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b8e8de-2dea-4d42-8429-dd70d8e84719","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_jarvany_budapest_szabalyok_etterem","timestamp":"2020. május. 28. 08:06","title":"Új járványügyi szabályok lépnek életbe Budapesten pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","id":"20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a736e2-9b19-4be5-a442-931c8530fa74","keywords":null,"link":"/zhvg/20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","timestamp":"2020. május. 28. 19:53","title":"Nincs kockázatuk a Balatonban kimutatott gyógyszerhatóanyag-maradványoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is a turisták. Ráadásul a jegyárakat is leszállították.","shortLead":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is...","id":"20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e25f172-3861-4dad-bc13-d9b1bbc15f23","keywords":null,"link":"/elet/20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","timestamp":"2020. május. 27. 10:23","title":"A vírust is túlélte: nyit a Colosseum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések fele vagy tovább tart, vagy többe kerül, vagy nem valósítja meg az elvárt funkcionalitást – és sajnos a sikertelen történetekre ezen paraméterek közül legalább kettő igaz. A helyes megoldás egyik összetevője: ismerjük fel a saját korlátainkat. Persze van itt még más tudnivaló is.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések...","id":"20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d9400-7cc3-4f4f-afdc-a0e3915410cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","timestamp":"2020. május. 28. 10:43","title":"Digitális orosz rulett: Botcsinálta ERP-rendszer-kiválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","shortLead":"Révész Máriusz szerint ez a legbiztonságosabb táborozási forma. ","id":"20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d60266d-d648-4d85-875c-03c0dbc5f7ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_vandortabor_tanarok_revesz_mariusz","timestamp":"2020. május. 28. 15:20","title":"Százezer forintot kapnak pluszban a vándortáboroztató tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","shortLead":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","id":"20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4865b-c3d1-4ea9-ba10-831a01fc638f","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","timestamp":"2020. május. 28. 18:07","title":"A nemzeti sokszínűség nem veszélyforrás, hanem erőforrás - üzeni a Fidesz Trianon 100. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b44821-e4a5-4042-a02e-02c2af163c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint pár évet még várniuk kell a rajongóknak, hogy játszhassanak a méltán népszerű Grand Theft Auto legújabb, hatodik részével.","shortLead":"A jelek szerint pár évet még várniuk kell a rajongóknak, hogy játszhassanak a méltán népszerű Grand Theft Auto...","id":"20200527_grand_theft_auto_vi_gta_6_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b44821-e4a5-4042-a02e-02c2af163c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9565653b-1517-40ec-8506-805b3acfd585","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_grand_theft_auto_vi_gta_6_megjelenes","timestamp":"2020. május. 27. 18:03","title":"Kiderülhetett, mikor érkezik a következő GTA-játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]