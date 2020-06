Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről, Vuhanban 300 új fertőzöttet találtak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről, Vuhanban 300 új fertőzöttet találtak. A hvg360 reggeli...","id":"20200603_Radar360_A_tuntetokkel_vannak_az_amerikaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd53a63e-e0ef-47e7-913a-2d92df649799","keywords":null,"link":"/360/20200603_Radar360_A_tuntetokkel_vannak_az_amerikaiak","timestamp":"2020. június. 03. 08:00","title":"Radar360: A tüntetőkkel vannak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Facebook mobilos verziójában jelenik majd meg a Manage Activity nevű új funkció, ami jelentős mértékben megkönnyíti a kellemetlenné váló bejegyzések törlését a közösségi oldalról.","shortLead":"Elsőként a Facebook mobilos verziójában jelenik majd meg a Manage Activity nevű új funkció, ami jelentős mértékben...","id":"20200602_facebook_manage_activity_bejegyzes_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9c64f4-137a-4c91-a6bb-72ad25f50b55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_facebook_manage_activity_bejegyzes_torlese","timestamp":"2020. június. 02. 19:03","title":"Hasznos funkciót kap a Facebook, könnyen törölheti a korábbi bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","shortLead":"A rendőrség mellett a szövetség is vizsgálódik. Az UTE áll elébe.","id":"20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48fd5668-2875-4626-96df-1b85764bed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83572c6a-5007-4053-b477-138375618583","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Gazdasagi_visszaeles_miatt_nyomoznak_az_ujpesti_hikicsapatnal","timestamp":"2020. június. 03. 10:39","title":"Gazdasági visszaélés miatt nyomoznak az újpesti hokicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ab99be-f20a-4257-8c23-8cfc2d67ea82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Veresegyházi Medveotthonban óriási pánik tört ki, amikor decemberben egy oroszlán kiszökött az elzárt kifutóból és a látogatók között sétálgatott.","shortLead":"A Veresegyházi Medveotthonban óriási pánik tört ki, amikor decemberben egy oroszlán kiszökött az elzárt kifutóból és...","id":"20200601_Igy_szokott_ki_az_oroszlan_a_magyar_allatkertbol__videon_a_latogatok_es_a_gondozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ab99be-f20a-4257-8c23-8cfc2d67ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b95487-1c16-4824-9161-4663509b176b","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Igy_szokott_ki_az_oroszlan_a_magyar_allatkertbol__videon_a_latogatok_es_a_gondozok","timestamp":"2020. június. 01. 19:33","title":"Így szökött ki az oroszlán a magyar állatkertből – videón a látogatók és a gondozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt csak szeptemberben kezdi meg az idei iPhone-ok gyártását az Apple, ám a legfrissebb pletykák szerint az egyik modell már júliusban a gyártósorra kerülhet.","shortLead":"A járvány miatt csak szeptemberben kezdi meg az idei iPhone-ok gyártását az Apple, ám a legfrissebb pletykák szerint...","id":"20200602_apple_iphone_12_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf7336f-1f1a-458c-b248-a6b33a2673f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_apple_iphone_12_gyartasa","timestamp":"2020. június. 02. 08:33","title":"Van olyan verzió az iPhone 12-ből, aminek már most megkezdhetik a gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat érintené.","shortLead":"A turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat érintené.","id":"20200602_koronavirus_bertamogatas_program_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14adac65-9e9e-4019-a55e-33a6b7399b18","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_koronavirus_bertamogatas_program_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 17:05","title":"Újabb bértámogatási program indításán gondolkodik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa95917-9c35-4939-8de1-e7f127608bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a pestisjárvány és a koronavírus színháztörténeti találkozása.","shortLead":"Eljött a pestisjárvány és a koronavírus színháztörténeti találkozása.","id":"20200602_Kulka_Janos_Csakanyi_Eszter_Dekameron_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa95917-9c35-4939-8de1-e7f127608bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a840600-34ae-4f64-87f5-d1f4a5e6da65","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_Kulka_Janos_Csakanyi_Eszter_Dekameron_2020","timestamp":"2020. június. 02. 11:19","title":"Kulka János és Csákányi Eszter is szerepelni fog egy ingyenes, online előadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában egyetlen ember sem halt meg Svédországban koronavírus okozta betegségben. A Covid-19 járványt komoly megszorító intézkedések nélkül kezelő országban ez az első ilyen nap március 13-a óta.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában egyetlen ember sem halt meg Svédországban koronavírus okozta betegségben. A Covid-19 járványt...","id":"20200601_Svedorszag__koronavirusos_halott_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4600403-baa3-4a15-8adb-666ba481be4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Svedorszag__koronavirusos_halott_nelkul","timestamp":"2020. június. 01. 14:32","title":"Svédország – koronavírusos halott nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]