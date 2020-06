Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53075de5-b204-49e1-81c5-514d42112c37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság miatt, az afroamerikai férfi megölése pedig úgy tűnik, hogy az utolsó lökést adta meg az elégedetlenkedő tömegnek. De mi vezetett idáig?","shortLead":"Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság...","id":"20200602_usa_gazdasag_rasszizmus_koronavirus_george_floyd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53075de5-b204-49e1-81c5-514d42112c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1dc8f70-208d-4dc2-beae-7e7e6222bd60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_usa_gazdasag_rasszizmus_koronavirus_george_floyd","timestamp":"2020. június. 02. 20:00","title":"Az égő kanócra öntöttek egy hordó olajat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","id":"20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c05ea-d673-4fc6-9492-bc49c774ba1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","timestamp":"2020. június. 02. 13:29","title":"Kásler Miklós: A magyarság egészen brutális szellemi választ adott Trianonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ illiberális elitjéről. John Keane szerint a koronavírus a világ despotáinak kezére játszik. ","shortLead":"Egy ausztrál professzor beszélt erről a német üzleti lapnak. Most jelent meg könyve ’Az új despotizmus” címmel a világ...","id":"20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffeb9da0-a30a-4218-b3bf-5e743668fae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce4eba-c1bc-4437-b58d-84760249bebc","keywords":null,"link":"/360/20200601_Ausztral_professzor_a_Handelsblattnak","timestamp":"2020. június. 01. 10:00","title":"Ausztrál professzor a Handelsblattnak: \"A demagógok, mint Orbán, pávaként fújják fel magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","shortLead":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","id":"20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c47b906-6e8a-4019-b982-42569dabf6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","timestamp":"2020. június. 02. 15:21","title":"Az 50-es, 60-as évekbe repít vissza ez a limitált szériás új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén, napi 2000-2500 foglalás jön be - mondta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese az M1-en.","shortLead":"Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén, napi 2000-2500 foglalás jön be - mondta Könnyid László...","id":"20200601_Az_elso_roham_megvolt__megrohanjak_a_videki_szallashelyeket_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa6d8e4-6c4f-40d9-bdff-e1e33216ed9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Az_elso_roham_megvolt__megrohanjak_a_videki_szallashelyeket_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 01. 17:15","title":"Az első hullám megvolt - rohamtempóban foglalnak szállásokat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 - 3. rész. Juhász Gyula publicisztikáját felolvassa: Novkov Máté. József Attila versét Zsigmond Emőke mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c743fa-c3a4-4d71-b9d1-1ffd7184e804","keywords":null,"link":"/360/20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","timestamp":"2020. június. 01. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Juhász Gyula: Nem, nem, soha; József Attila: Bús magyar éneke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni az árak csúcstelefonjainál. Úgy tűnik, ezen változtatna most a gyártó.","shortLead":"Míg korábban a OnePlus jó ár-érték arányú telefonjairól volt ismert, addig az utóbbi időben kezdtek elszabadulni...","id":"20200602_pete_lau_interju_oneplus_strategia_olcso_okostelefonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95642b9f-46dd-4a9a-a873-3900fa42b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfddac-5913-4ad5-95ab-e7e36c7c6f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_pete_lau_interju_oneplus_strategia_olcso_okostelefonok","timestamp":"2020. június. 02. 10:03","title":"Stratégiát vált a OnePlus: visszajönnek az olcsón erős telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg működését.","shortLead":"A Népszava információi szerint 2030-ig 8-10 honvéd középiskola és kollégium, illetve honvéd kollégium kezdi meg...","id":"20200602_Meg_tobb_katonaiskolat_akar_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326850d6-9c5c-4feb-85bb-60612c0ab44b","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Meg_tobb_katonaiskolat_akar_a_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 07:31","title":"Még több katonaiskolát akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]