[{"available":true,"c_guid":"64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány a világ legjobban kereső hírességeinek is keresztbe tett, ennek ellenére közel kétezer milliárd forintnyi dollárt szedtek össze egyetlen év alatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány a világ legjobban kereső hírességeinek is keresztbe tett, ennek ellenére közel kétezer milliárd...","id":"20200606_A_top_10_celeb_kevesebbet_keresett_de_meg_igy_is_19_billio_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2021862f-1bad-464e-b29e-e45b71382c18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_A_top_10_celeb_kevesebbet_keresett_de_meg_igy_is_19_billio_forintot","timestamp":"2020. június. 06. 09:25","title":"A top 10 celeb kevesebbet keresett, de még így is 1,9 billió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c275925-10e0-41b4-a936-4ad9a2a10322","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban praktikus megoldást találtak a túltermelésre: bioetanolt és kézfertőtlenítőt készítenek azokból a borokból, amiket nem tudnak eladni a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Franciaországban praktikus megoldást találtak a túltermelésre: bioetanolt és kézfertőtlenítőt készítenek azokból...","id":"20200606_Fertotlenito_es_bioetanol_keszul_az_eladatlan_borbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c275925-10e0-41b4-a936-4ad9a2a10322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9af8b9d-3b91-45f8-b7fa-836ec2731e3b","keywords":null,"link":"/kkv/20200606_Fertotlenito_es_bioetanol_keszul_az_eladatlan_borbol","timestamp":"2020. június. 06. 08:15","title":"Fertőtlenítő és bioetanol készül az eladatlan francia borokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene bajlódni.","shortLead":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene...","id":"20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7283a941-c0c4-4076-9c34-942db5646a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","timestamp":"2020. június. 06. 11:09","title":"408 lóerős autóként jöhet a Volkswagen Golf R plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit a vatikáni börtönbe kísértek - jelentette be a szentszéki sajtóközpont a londoni ingatlanbotrányként ismert ügy újabb fejleményét péntek este. \r

\r

","shortLead":"Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit...","id":"20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f735a3d2-dc86-400b-a16a-7db4e60b621e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Orizetbe_vettek_egy_Vatikant_zsarolo_es_atvero_brokert","timestamp":"2020. június. 06. 08:31","title":"Őrizetbe vettek egy Vatikánt zsaroló és átverő brókert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ff4ea-ad19-41e5-a4c3-ca0f5ff8f18e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Dizájntermékek és házilagos megoldások is pótolhatják az egyszer használatos műanyag holmikat, amelyeknek jövőre el kell tűnniük.","shortLead":"Dizájntermékek és házilagos megoldások is pótolhatják az egyszer használatos műanyag holmikat, amelyeknek jövőre el...","id":"202023__vattarud_szivoszal_es_tarsaik__zacskotlanitas__betetesbe_beteve__necces_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d99ff4ea-ad19-41e5-a4c3-ca0f5ff8f18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12409c-8fed-4c4a-91ed-9b1970a10ccf","keywords":null,"link":"/360/202023__vattarud_szivoszal_es_tarsaik__zacskotlanitas__betetesbe_beteve__necces_lesz","timestamp":"2020. június. 06. 08:15","title":"Necces lesz: mégis mit fogunk 2021-től használni a műanyagok helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","shortLead":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","id":"20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c1657c-9994-4b05-a77f-3df70f9bf27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","timestamp":"2020. június. 07. 13:08","title":"Idén eddig két amerikai bank húzta le a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b0f673-0603-4dd2-8213-80d44e8c0170","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Illedelmes volt, nem beszélt igazán jól angolul, viszont már 28 évvel ezelőtt is a hatalom érdekelte – így emlékszik vissza a fiatal Orbán Viktorra Pascal Riché francia újságíró, aki 1992-ben hat hetet töltött vele az Egyesült Államokban. Holland kollégájával együtt egyszerre jelentették meg cikkeiket a magyar miniszterelnökkel tett utazásukról, melyekből kiderült, mivel sokkolt a bemutatkozáskor Orbán, miért lakott Németh Zsolttal egy szobában és mit gondoltak róla a többiek. Riché a hvg.hu-nak azt is elárulta, mit kérdezne most a magyar kormányfőtől. ","shortLead":"Illedelmes volt, nem beszélt igazán jól angolul, viszont már 28 évvel ezelőtt is a hatalom érdekelte – így emlékszik...","id":"20200607_Emlek_Orban_Viktor_Egyesult_Allamok_osztondij_Pascal_Riche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b0f673-0603-4dd2-8213-80d44e8c0170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b0785a-f817-4a47-8ccb-996fcdde8e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Emlek_Orban_Viktor_Egyesult_Allamok_osztondij_Pascal_Riche","timestamp":"2020. június. 07. 11:00","title":"Emlékek a 28 évvel ezelőtti Orbán Viktorról: „Hallgatag volt, nem túl vidám, de tiszteltük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak vízszintes, hanem függőleges helyzetben is lehetett nézni. Dél-Korea után már az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is megvásárolható, és hamarosan újabb piacokra is megérkezik.","shortLead":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak...","id":"20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b079f8-f743-40bb-b0bb-22d995c5dc7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","timestamp":"2020. június. 07. 14:03","title":"A Samsungnak van egy tévéje, amely függőlegesen is nézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]