[{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte több mint félmilliárd ember azért nem kapta el a betegséget kutatók szerint, mert működnek a járvánnyal szemben a korlátozások.","shortLead":"Világszerte több mint félmilliárd ember azért nem kapta el a betegséget kutatók szerint, mert működnek a járvánnyal...","id":"20200608_koronavirus_lezarasok_eletmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ee5ec-42a5-4440-8697-1c3c4849dd37","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_koronavirus_lezarasok_eletmentes","timestamp":"2020. június. 08. 16:51","title":"3,1 millió ember életét menthették meg Európában a koronavírus elleni lezárásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel kapcsolatban leginkább a sötétben tapogatóznak. ","shortLead":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel...","id":"20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d802e9fe-af55-4a45-b799-ae9e63cff3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","timestamp":"2020. június. 09. 15:36","title":"Hamarosan fontos változás jön a számlázásnál, de a cégek nagy részének fogalma sincs róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa8f70-5e2a-4861-b0d4-892fd2c4c99b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az iPhone 11, iPhone Pro és iPhone 11 Pro Max tulajdonosait érintheti egy fura kis probléma, de iPhone X-et használók is panaszkodtak hasonlóra.","shortLead":"Elsősorban az iPhone 11, iPhone Pro és iPhone 11 Pro Max tulajdonosait érintheti egy fura kis probléma, de iPhone X-et...","id":"20200608_iphone_11_pro_zoldes_kepernyo_feloldas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60aa8f70-5e2a-4861-b0d4-892fd2c4c99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51b864a-f342-4937-813c-0da1ab221a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_iphone_11_pro_zoldes_kepernyo_feloldas_utan","timestamp":"2020. június. 08. 07:03","title":"Furcsa, zöldes elszíneződésről panaszkodnak az iPhone 11-tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d23e29f-92f3-4b00-a369-8647469ce5e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyverest a rendőrök őrizetbe vették, egy ember sérült meg.","shortLead":"A fegyverest a rendőrök őrizetbe vették, egy ember sérült meg.","id":"20200608_A_tuntetok_koze_hajtott_majd_tuzet_nyitott_egy_ferfi_Seattleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d23e29f-92f3-4b00-a369-8647469ce5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f8aff7-03d8-42c4-969d-a9776e1c6047","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_A_tuntetok_koze_hajtott_majd_tuzet_nyitott_egy_ferfi_Seattleben","timestamp":"2020. június. 08. 12:48","title":"A tüntetők közé hajtott és tüzet nyitott egy férfi Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett, hogy mentőt hívott volna, megpróbálta eltüntetni a nyomokat.","shortLead":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett...","id":"20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce05f5-b7c9-4554-a09f-cf9efa645033","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 10:01","title":"Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Széleskörű kontaktkövető megoldással akadályozná meg Szingapúr, hogy újabb koronavírus-járvány alakuljon ki az ázsiai városállamban.","shortLead":"Széleskörű kontaktkövető megoldással akadályozná meg Szingapúr, hogy újabb koronavírus-járvány alakuljon ki az ázsiai...","id":"20200608_szingapur_viruskoveto_karperec_okoseszkoz_kontaktkutatas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b50618-4606-47c6-8419-be1f93a074d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_szingapur_viruskoveto_karperec_okoseszkoz_kontaktkutatas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 08. 14:03","title":"Minden városlakó kezére víruskövetőt tesz a szingapúri kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","shortLead":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","id":"20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5429c-0111-4f85-af9c-5935d7c2a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","timestamp":"2020. június. 09. 14:24","title":"Hallani akarta őket dalolni, tucatnyi énekesmadarat fogott be egy orvvadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még messze nincs vége a koronavírus-járványnak, az optimistábbak már egy szép, új világra készülnek. Például a CTA, az éves Las Vegas-i technológiai seregszemle szervezője már a 2021-es fizikai kiállításra készül. Azonban nem mindenki osztja ezt a derűlátást.","shortLead":"Bár még messze nincs vége a koronavírus-járványnak, az optimistábbak már egy szép, új világra készülnek. Például a CTA...","id":"20200609_ervek_a_fizikai_ces_2021_megrendezese_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa8abe0-d739-450a-83da-fbf498a1226d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_ervek_a_fizikai_ces_2021_megrendezese_ellen","timestamp":"2020. június. 09. 10:03","title":"CES 2021? Van, aki szerint ez igen-igen rossz ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]