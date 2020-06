Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","shortLead":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","id":"20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fc5c53-4b63-46b5-8ca0-570180fd959d","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","timestamp":"2020. június. 15. 13:43","title":"Hazai és határon túli szervezetek is védelmükbe vették a Színház-és Filmművészeti Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","shortLead":"A rendőrségen vizsgálat indult az ügyben, a rendőrfőnök lemondott a történtek miatt.","id":"20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf1d1618-c31a-49db-800c-60eb8cad04aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bc7596-24b9-49ad-b7d4-a12097df2177","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_atlanta_rendor_rayshard_brooks","timestamp":"2020. június. 15. 15:05","title":"Kirúgták a rendőrt, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","shortLead":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","id":"20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256855a-27fa-4660-aefd-a9dd624611df","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","timestamp":"2020. június. 16. 10:49","title":"Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvételen az is látszik, hogy két rendőr is megsérült a visszapattanó pisztolygolyótól. ","shortLead":"A felvételen az is látszik, hogy két rendőr is megsérült a visszapattanó pisztolygolyótól. ","id":"20200615_video_rendorok_ruttkai_kesel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14fd47aa-34a9-4f0e-b979-1ea43f3abff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64c4b41-bf6c-44f4-9de4-d06d257b28ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_video_rendorok_ruttkai_kesel","timestamp":"2020. június. 15. 11:37","title":"Videón, ahogyan lelövik a szlovák rendőrök a ruttkai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1979c27f-8507-4042-83dc-61de752677c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötszáz vasúti kocsit alakítanak át koronavírussal fertőzött betegek kezelésére India fővárosában, mivel nincs elegendő kórházi ágy a fertőzöttek számának utóbbi napokban tapasztalt megugrása miatt - közölte a kormány vasárnap.","shortLead":"Ötszáz vasúti kocsit alakítanak át koronavírussal fertőzött betegek kezelésére India fővárosában, mivel nincs elegendő...","id":"20200614_India_most_szembesult_azzal_hogy_nincs_eleg_korhazi_agy_a_koronavirusfertozottek_ellatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1979c27f-8507-4042-83dc-61de752677c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb6a8d9-6ca1-4ce5-9879-92439c6468d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_India_most_szembesult_azzal_hogy_nincs_eleg_korhazi_agy_a_koronavirusfertozottek_ellatasara","timestamp":"2020. június. 14. 17:58","title":"India most szembesült azzal, hogy nincs elég kórházi ágy a koronavírus-fertőzöttek ellátására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","shortLead":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","id":"20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b2c57e-5300-4aea-84a3-c138ec8a4b58","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","timestamp":"2020. június. 16. 10:09","title":"Megszólalt a villámárvízben elhunyt nő párja: Esélyünk sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a97ee5e-e8bd-4e13-b3c1-d00f32acc123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, hogy azt tették, amit tenniük kell: megakadályozták, hogy megöljenek valakit.","shortLead":"Azt mondta, hogy azt tették, amit tenniük kell: megakadályozták, hogy megöljenek valakit.","id":"20200615_Megszolalt_a_veresre_vert_szelsojobbost_megmento_fekete_tunteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a97ee5e-e8bd-4e13-b3c1-d00f32acc123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca19a12b-0395-4919-b9e5-9dbd6c03b782","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Megszolalt_a_veresre_vert_szelsojobbost_megmento_fekete_tunteto","timestamp":"2020. június. 15. 12:20","title":"Megszólalt a véresre vert szélsőjobbost megmentő fekete tüntető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214a896a-5edf-470f-a506-4912cd9ae3dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hangyákkal végezteti el a beporzás egy részét egy ausztrál növény, amelyhez hasonlóval még nem találkoztak a kutatók. ","shortLead":"Hangyákkal végezteti el a beporzás egy részét egy ausztrál növény, amelyhez hasonlóval még nem találkoztak a kutatók. ","id":"20200614_ausztralia_noveny_beporzas_hangyak_conospermum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214a896a-5edf-470f-a506-4912cd9ae3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecdbbbc-2f5b-472e-880f-ca99df0314f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_ausztralia_noveny_beporzas_hangyak_conospermum","timestamp":"2020. június. 14. 18:03","title":"Ilyet még nem láttak: méhek módjára dolgoztatja a hangyákat egy ausztrál növény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]