[{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A paksi atomerőműnek nagyon jó, a Mészáros Lőrinctől azóta állami tulajdonba került mátrai szénerőműnek rossz éve volt 2019-ben. Magyarország az orosz–ukrán gázvita miatt rengeteg földgázt importált és raktározott. A naperőművi termelés megduplázódott, de még így is csak kis szeletet képvisel.","shortLead":"A paksi atomerőműnek nagyon jó, a Mészáros Lőrinctől azóta állami tulajdonba került mátrai szénerőműnek rossz éve volt...","id":"20200620_Magyarorszag_napenergia_energiatermeles_foldgaz_paks_matrai_eromu_mekh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59835ce-cc60-49e2-99f1-0f7b201a95c2","keywords":null,"link":"/kkv/20200620_Magyarorszag_napenergia_energiatermeles_foldgaz_paks_matrai_eromu_mekh","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"Paksnak nagyon jó éve volt, de ez nem jelenti, hogy új atomerőművet kell építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c50944-9927-4ee6-a419-2961dd757da6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári szünet alapvetően a pihenésé, de vannak olyan diákok, akik kénytelenek kicsit tanulni is, ez idén, a karanténoktatásból adódó lemaradás miatt többeket is érinthet a szokásosnál. A matematikai hiányosságokhoz van is egy kiváló segítség.\r

\r

","shortLead":"A nyári szünet alapvetően a pihenésé, de vannak olyan diákok, akik kénytelenek kicsit tanulni is, ez idén...","id":"20200623_Nyaron_is_matekoznia_kell_a_gyereknek_Itt_a_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c50944-9927-4ee6-a419-2961dd757da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e37fe4-700c-44a3-86c4-73a99aabbb46","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Nyaron_is_matekoznia_kell_a_gyereknek_Itt_a_segitseg","timestamp":"2020. június. 23. 10:56","title":"Nyáron is matekoznia kell a gyereknek? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás a problémára.","shortLead":"A jelek szerint a OneDrive működésébe is belepiszkál a Windows májusi nagy frissítőcsomagja. Szerencsére van megoldás...","id":"20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f8b28-a56a-4c0c-95ac-221d817704e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_microsoft_windows_10_majusi_frissites_hiba_onedrive","timestamp":"2020. június. 23. 19:13","title":"Találtak még egy kellemetlen hibát a Windows 10 frissítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzeti intézkedések bevezetése óta a június 15-ei héten csökkent először a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, mindez munkaerőpiaci fordulatot jelez – mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.","shortLead":"A veszélyhelyzeti intézkedések bevezetése óta a június 15-ei héten csökkent először a regisztrált álláskeresők száma...","id":"20200623_Alig_eszrevehetoen_de_csokkent_az_allaskeresok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3a28d2-fb04-43f9-9242-4dd55471da64","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Alig_eszrevehetoen_de_csokkent_az_allaskeresok_szama","timestamp":"2020. június. 23. 11:37","title":"Alig észrevehetően, de csökkent az álláskeresők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a Jobbik panaszát, amit a 660 milliós büntetés miatt tett. Azzal indokolta a bíróság a döntést, hogy nem használt ki a párt minden magyarországi jogorvoslati lehetőséget.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a Jobbik panaszát, amit a 660 milliós büntetés miatt tett. Azzal...","id":"20200622_asz_buntetes_jobbik_panasz_strasbourg_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cc14f8-ada9-4178-8cd5-5d7187eb3df1","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_asz_buntetes_jobbik_panasz_strasbourg_birosag","timestamp":"2020. június. 22. 13:12","title":"Elutasították a Jobbik panaszát a strasbourgi bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben – véli a szakszervezet.\r

","shortLead":"Évek óta nem biztosítja az állam a munkaruházatot a szociális- és gyermekvédelmi intézményekben – véli...","id":"20200622_munkaruhazat_szocialis_es_gyermekvedelmi_intezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a07ca3-8ddc-40eb-8d5f-a7f34b6ce339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4977f5-5602-4342-bc77-ba754895114a","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_munkaruhazat_szocialis_es_gyermekvedelmi_intezmenyek","timestamp":"2020. június. 22. 09:28","title":"Meztelen fotókkal üzentek a kormánynak, hogy nem kaptak megfelelő munkaruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","shortLead":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","id":"20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8931ec-4222-4f13-a7cc-58acc573a069","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","timestamp":"2020. június. 22. 11:53","title":"Családi körben renoválják a budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]