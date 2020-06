Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"79 éves volt az elhunyt.","shortLead":"79 éves volt az elhunyt.","id":"20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e267cdf-1609-4e0f-926b-f24dbc0a809e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","timestamp":"2020. június. 26. 09:17","title":"Egy idős nő a koronavírus tegnapi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményben végigsöpört a koronavírus-járvány.","shortLead":"A fővárosi intézményben végigsöpört a koronavírus-járvány.","id":"20200627_Nyomozast_rendeltek_el_a_Pesti_ut_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf8095e-fd96-4c04-9c9a-fd0846b05775","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Nyomozast_rendeltek_el_a_Pesti_ut_idosotthonban","timestamp":"2020. június. 27. 16:54","title":"Nyomozást rendeltek el a Pesti út idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak egy rövid videóban lehetett szemügyre venni az átalakított Start menüt. 