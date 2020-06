Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88678ba9-13c3-47f6-9ffb-0464452883d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az NKE tisztavatásán arra is utalt, hogy jómódú országokban az egyenruhások iránti közmegbecsülést köztéri szobrokkal együtt döntik le, „az állam és a törvény kivonul az utcáról”. ","shortLead":"A miniszterelnök az NKE tisztavatásán arra is utalt, hogy jómódú országokban az egyenruhások iránti közmegbecsülést...","id":"20200627_Orban_tisztavatas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88678ba9-13c3-47f6-9ffb-0464452883d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c3200-0c48-4049-a15f-1eb8c97f7a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Orban_tisztavatas_rendorseg","timestamp":"2020. június. 27. 10:42","title":"Orbán: \"Mi, magyarok, feketeöves válságkezelők vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df6a2de-230d-43c0-ad9c-b48b4207b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák képesek visszaemlékezni az általuk korábban végrehajtott akciókra, vagyis tudatában vannak bizonyos cselekvéseiknek, derül ki az ELTE Etológia Tanszékének legújabb kutatásából. ","shortLead":"A kutyák képesek visszaemlékezni az általuk korábban végrehajtott akciókra, vagyis tudatában vannak bizonyos...","id":"20200627_elte_kutyak_viselkedese_onreprezentacio_epizodikus_memoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df6a2de-230d-43c0-ad9c-b48b4207b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f015c6a5-0da1-4f49-a10b-f7f3b62d4457","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_elte_kutyak_viselkedese_onreprezentacio_epizodikus_memoria","timestamp":"2020. június. 27. 10:03","title":"ELTE: A kutyák tudják, hogy mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A korábban Habony Árpád cégét igazgató Keresztesi Péter napilap kiadására alapított kft.-t, és úgy tűnik, köze lehet az ingyenes napilaphoz.","shortLead":"A korábban Habony Árpád cégét igazgató Keresztesi Péter napilap kiadására alapított kft.-t, és úgy tűnik, köze lehet...","id":"20200626_SCHWARTZ_GROUPnapilap_Habony_koreibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cf85b2-2669-4db2-990f-e551f18bdf58","keywords":null,"link":"/360/20200626_SCHWARTZ_GROUPnapilap_Habony_koreibol","timestamp":"2020. június. 26. 12:00","title":"Habony köreiből oszthatnak lapot a Pesti Hírlap alapító tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aae0f30-4619-43fe-a7f3-ce51c53e379c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Edge a jelek szerint mindenképpen átmásolja a Firefox adatait, még akkor is, ha ezt a felhasználó letiltja, vagy ha megszakítja a telepítést.","shortLead":"Az Edge a jelek szerint mindenképpen átmásolja a Firefox adatait, még akkor is, ha ezt a felhasználó letiltja, vagy ha...","id":"20200627_Ugy_tunik_sajatosan_all_az_adatkezeleshez_a_Microsoft_uj_bongeszoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aae0f30-4619-43fe-a7f3-ce51c53e379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c6361b-4aae-40ac-9874-9d7fa2c3f5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Ugy_tunik_sajatosan_all_az_adatkezeleshez_a_Microsoft_uj_bongeszoje","timestamp":"2020. június. 27. 20:33","title":"Úgy tűnik, sajátosan áll az adatkezeléshez a Microsoft új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A 2030-as célokat jelen állás szerint négy országnak sikerül teljesítenie az Európai Bizottság szerint.","shortLead":"A 2030-as célokat jelen állás szerint négy országnak sikerül teljesítenie az Európai Bizottság szerint.","id":"20200626_eu_tagallamok_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4045f4a-607b-4678-b352-1f801b1952cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200626_eu_tagallamok_legszennyezes","timestamp":"2020. június. 26. 17:25","title":"Sehol sem tartanak az uniós országok a légszennyezés csökkentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóhírek szerint a cég „hard seltzert” fog gyártani, ami egy rendkívül népszerű, alkohollal és aromákkal felturbózott, szénsavas víz.\r

","shortLead":"Sajtóhírek szerint a cég „hard seltzert” fog gyártani, ami egy rendkívül népszerű, alkohollal és aromákkal...","id":"20200627_Amerika_alkoholos_ital_CocaCola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad2f1fd-79ce-4de6-bfe9-bd8bcd545c23","keywords":null,"link":"/elet/20200627_Amerika_alkoholos_ital_CocaCola","timestamp":"2020. június. 27. 12:46","title":"Alkoholos italt dobna piacra Amerikában a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735104cd-338d-4168-aa53-db6c4cf08c6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a szalonállapotú régi luxusautót eddig még sosem helyezték hivatalosan forgalomba.","shortLead":"Ezt a szalonállapotú régi luxusautót eddig még sosem helyezték hivatalosan forgalomba.","id":"20200627_35_evesen_vadonatuj_mercedes_sosztaly_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735104cd-338d-4168-aa53-db6c4cf08c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875236eb-ec51-4f77-bd27-26cb8275e979","keywords":null,"link":"/cegauto/20200627_35_evesen_vadonatuj_mercedes_sosztaly_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. június. 27. 06:41","title":"35 évesen vadonatúj Mercedes S-osztály várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szombati forduló után a debreceni szurkolók saját csapatuk tagjait lökdösték a pályán.","shortLead":"A szombati forduló után a debreceni szurkolók saját csapatuk tagjait lökdösték a pályán.","id":"20200627_NB_I_kiesett_a_DVSC_bennmaradt_az_Ujpest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cca8e48-4ea3-4a30-8f9e-6e992465d3da","keywords":null,"link":"/sport/20200627_NB_I_kiesett_a_DVSC_bennmaradt_az_Ujpest","timestamp":"2020. június. 27. 20:12","title":"NB I.: kiesett a DVSC, bennmaradt az Újpest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]