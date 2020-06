Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra jogosultak 47,9 százaléka élt választói jogával. ","shortLead":"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra...","id":"20200628_Magas_a_reszveteli_arany_a_lengyelorszagi_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d362368-c0c8-45cc-b99d-3b7e86e3e617","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Magas_a_reszveteli_arany_a_lengyelorszagi_elnokvalasztason","timestamp":"2020. június. 28. 19:49","title":"Magas a részvételi arány a lengyelországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás a szombati napsütéses napot HVG és 444 cikkeinek olvasásával töltötte, utána pedig a Facebookon hazugozta le a két szerkesztőséget.","shortLead":"Menczer Tamás a szombati napsütéses napot HVG és 444 cikkeinek olvasásával töltötte, utána pedig a Facebookon hazugozta...","id":"20200627_kulugy_lelegeztetogep_menczer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15a6685-882c-452c-90c7-50e33baa155c","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_kulugy_lelegeztetogep_menczer","timestamp":"2020. június. 27. 16:27","title":"A külügy előbb nem válaszol a kérdéseinkre, majd hazugsággal vádolja a HVG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d7a02f-e8c9-42e6-8d78-8c2949348c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló döntést hozott az Unilever, a Johnson & Johnson pedig beszünteti a bőrfehérítő krémek értékesítését Ázsiában és a Közel-Keleten.","shortLead":"Hasonló döntést hozott az Unilever, a Johnson & Johnson pedig beszünteti a bőrfehérítő krémek értékesítését Ázsiában és...","id":"20200627_feherito_kozmetikai_termek_LOreal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d7a02f-e8c9-42e6-8d78-8c2949348c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b01b4-3d2a-416a-8101-22ac0e06bcbe","keywords":null,"link":"/elet/20200627_feherito_kozmetikai_termek_LOreal","timestamp":"2020. június. 27. 14:31","title":"Nem használja többé a \"fehérítés\" szót kozmetikai termékeiben a L'Oréal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bálint György felesége jelenleg is karanténban van, ezért a temetéssel meg kell várni a vesztegzár végét.\r

