[{"available":true,"c_guid":"a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jelenleg 200 millió olyan nő és lány él a világon, akiken nemiszerv-csonkítást végeztek el.","shortLead":"Jelenleg 200 millió olyan nő és lány él a világon, akiken nemiszerv-csonkítást végeztek el.","id":"20200701_ENSZ_hazassag_kiskoru_lany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3bdd31-d7ac-49e0-9be0-e3b80702c574","keywords":null,"link":"/elet/20200701_ENSZ_hazassag_kiskoru_lany","timestamp":"2020. július. 01. 11:49","title":"ENSZ: Minden ötödik házasságban kiskorú lányt adnak férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","shortLead":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","id":"20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544cfae-084c-4ff5-86b0-aeadd522cda1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 01. 15:51","title":"10 millió eurós áfacsalás elkövetőit vették őrizetbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d786de-1375-4f4e-b10d-41da4e5a5eb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódhat, aki úgy gondolta, hogy már ebben az évben kézhez veheti a Samsung – beígért – olcsóbb Galaxy Foldját. Maga a gyártó jelentette be ugyanis, hogy késni fog ez a készülék.","shortLead":"Csalódhat, aki úgy gondolta, hogy már ebben az évben kézhez veheti a Samsung – beígért – olcsóbb Galaxy Foldját. Maga...","id":"20200701_galaxy_fold_lite_megjelenes_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d786de-1375-4f4e-b10d-41da4e5a5eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1f6cfd-5189-4eb1-b73e-9ee0f551142b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_galaxy_fold_lite_megjelenes_2021","timestamp":"2020. július. 01. 13:03","title":"Mikor érkezik a Samsung olcsóbb összecsukható telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump kapott egy kokit a legfelsőbb bíróságtól, űrbe megy az unió, nem maradhat el az ARC. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A főváros szeretné, ha kevesebben lennének a buszokon és villamosokon, mindent be kell vallani az adóhivatalnak, Trump...","id":"20200630_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771ca871-a644-4ac7-9b54-b731692269ff","keywords":null,"link":"/360/20200630_Radar360","timestamp":"2020. június. 30. 08:00","title":"Radar360: Az iskolakezdés csúszhat, a NAV nem kegyelmez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet június 18-án megszűnt, de az változó, hogy az ekkor elrendelt szabályokat, könnyítéseket meddig kell alkalmazni. Van, ahol június 30-ig tartó átmeneti időről döntöttek, más esetben szeptember 30-a, megint másutt december 31-e a határidő, és még ezek között is vannak kivételek. Ha ezt valaki nagyon bonyolultnak érzi, akkor teljesen igaza van – megpróbáltunk rendet rakni a határidők között.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet június 18-án megszűnt, de az változó, hogy az ekkor elrendelt...","id":"20200630_jarvany_julius_veszelyhelyzet_cegek_ado_hitel_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc20d82-d435-4905-8f7c-ef3532dccb9c","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_jarvany_julius_veszelyhelyzet_cegek_ado_hitel_munka","timestamp":"2020. június. 30. 14:05","title":"Adómentesség, hitelmoratórium, kilakoltatás: mi marad és mi nem a veszélyhelyzet vége után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint a megszokottnál olcsóbb lehet az őszre várt iPhone 12. Ez pedig már elgondolkoztathatja az androidosokat, hogy váltsanak-e.","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint a megszokottnál olcsóbb lehet az őszre várt iPhone 12. Ez pedig már elgondolkoztathatja...","id":"20200630_apple_iphone_12_olcsobb_modell_4g_lcd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5df948-b57a-49a6-97f8-bb58ea6ab67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_apple_iphone_12_olcsobb_modell_4g_lcd","timestamp":"2020. június. 30. 19:03","title":"Olyan olcsó iPhone jöhet, amivel feladhatja a leckét az Apple az androidosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","id":"20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb2e1d3-c7ce-4287-b10e-1036180bbacb","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","timestamp":"2020. június. 29. 17:52","title":"Vaszily új cége a Pesti Srácok tévéjébe fektethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369496df-532f-43b8-b69b-ef0292e41dbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3500 embert elbocsátanak.","shortLead":"3500 embert elbocsátanak.","id":"20200630_Csodvedelmet_ker_a_Cirque_du_Soleil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369496df-532f-43b8-b69b-ef0292e41dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6d5081-3d73-47ae-8b58-273652dd4f34","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Csodvedelmet_ker_a_Cirque_du_Soleil","timestamp":"2020. június. 30. 10:43","title":"Csődvédelmet kér a Cirque du Soleil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]