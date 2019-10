Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majd elkészítik máskor.","shortLead":"Majd elkészítik máskor.","id":"20191029_Beolvasztanak_tizmillio_emlekermet_amelyet_az_oktober_31i_Brexitre_gyartottak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be07867-379f-4243-93e5-d62a526ebbff","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Beolvasztanak_tizmillio_emlekermet_amelyet_az_oktober_31i_Brexitre_gyartottak_le","timestamp":"2019. október. 29. 09:26","title":"Beolvasztanak tízmillió emlékérmét, amit az október 31-i Brexitre gyártottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék. ","shortLead":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak...","id":"20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d7fb1-1122-4624-a61a-38c9eb6fe6ad","keywords":null,"link":"/360/20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","timestamp":"2019. október. 29. 07:00","title":"Két magyar kutató forradalmasíthatja a bőrelváltozások vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ec1bc9-cc41-42a2-8339-23577781c2d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos megfigyelését leleplező Edward Snowden rendesen beletúrt az USA titkosszolgálatainak adatbázisába, hogy megnézze, mi igaz az összeesküvés-elméletekből.","shortLead":"Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos megfigyelését leleplező Edward Snowden rendesen beletúrt az USA...","id":"20191028_edward_snowden_osszeeskuves_elmeletek_rendszerhiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28ec1bc9-cc41-42a2-8339-23577781c2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdafd1c-9e00-46ec-a070-f85f36a1bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_edward_snowden_osszeeskuves_elmeletek_rendszerhiba","timestamp":"2019. október. 28. 08:33","title":"Edward Snowden elmondta az igazságot az ufókról, a chemtrailről és a Holdra szállásról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovákiai lapok feldolgozták a vádiratot, amiből kiderült, hogy mennyit fizettek a gyilkosságért és milyen feltételt támasztottak a megrendelők.","shortLead":"A szlovákiai lapok feldolgozták a vádiratot, amiből kiderült, hogy mennyit fizettek a gyilkosságért és milyen feltételt...","id":"20191029_A_Kuciakgyilkossag_megrendeloi_azt_akartak_hogy_az_ujsagiro_testet_sose_talaljak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4095fc-2edc-40d4-a46d-f5dee962704d","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_Kuciakgyilkossag_megrendeloi_azt_akartak_hogy_az_ujsagiro_testet_sose_talaljak_meg","timestamp":"2019. október. 29. 10:49","title":"A Kuciak-gyilkosság megrendelői azt akarták, hogy az újságíró testét sose találják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc393478-ddde-4b3e-a120-381c3b323b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője gyorsan neki is ment az Európai Bizottság leköszönő elnökének. ","shortLead":"Kovács Zoltán, a magyar kormány nemzetközi szóvivője gyorsan neki is ment az Európai Bizottság leköszönő elnökének. ","id":"20191029_Juncker_szerint_Orban_halas_lehet_Merkelnek_Kovacs_Zoltan_nem_erti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc393478-ddde-4b3e-a120-381c3b323b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acb8b6e-f528-4e3f-9c52-2796d42f3aaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Juncker_szerint_Orban_halas_lehet_Merkelnek_Kovacs_Zoltan_nem_erti","timestamp":"2019. október. 29. 10:58","title":"Juncker szerint Orbán legyen hálás Merkelnek, ahelyett, hogy kritizálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fc388b-7899-46dc-9866-bda04c099283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Razer Raptor névre hallgat a gyártó új, látványos megjelenésű monitora. Elsősorban olyan felhasználókra fókuszáltak vele, akik szívesen játszanak.","shortLead":"Razer Raptor névre hallgat a gyártó új, látványos megjelenésű monitora. Elsősorban olyan felhasználókra fókuszáltak...","id":"20191028_razer_raptor_monitor_jatekosok_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59fc388b-7899-46dc-9866-bda04c099283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed67c4f-3a67-49cc-932d-e212b8b37518","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_razer_raptor_monitor_jatekosok_szamara","timestamp":"2019. október. 28. 16:03","title":"Monitort is készített játékosok számára a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment gördülékenyen a polgármesteri átadás-átvétel, de hogy ilyenkor a kétes ügyek nyomait el lehet-e tüntetni, az Nehéz-Posony Márton szerint erősen kétséges. Recept újdonsült polgármestereknek, hogyan göngyölítsék fel a kérdéses eseteket. ","shortLead":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment...","id":"20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd5d42-655b-47e3-bcfb-3ed5052f7aef","keywords":null,"link":"/360/20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Hiába ürítik ki az irattárakat a távozó polgármesterek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség már a múlt héten vádat emelt Maurice Robinson ellen.","shortLead":"Az ügyészség már a múlt héten vádat emelt Maurice Robinson ellen.","id":"20191028_brit_halalkamion_ugyeszseg_embercsempesz_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51a16c1-361f-4f6a-9700-995d5d8f04b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_brit_halalkamion_ugyeszseg_embercsempesz_halozat","timestamp":"2019. október. 28. 15:37","title":"A brit halálkamion sofőrje globális embercsempész-hálózat tagja lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]