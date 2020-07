Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válaszadó gyerekek 60 százalékát csúfolták már neten, a megkérdezett lányok 55 százaléka pedig zaklatást is tapasztalt az online térben – derül ki egy friss felmérésből.\r

\r

","shortLead":"A válaszadó gyerekek 60 százalékát csúfolták már neten, a megkérdezett lányok 55 százaléka pedig zaklatást is...","id":"20200708_Minden_masodik_lanyt_zaklattak_mar_neten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cbe9a9-6a06-484e-b7a8-b5d2a6896c15","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Minden_masodik_lanyt_zaklattak_mar_neten","timestamp":"2020. július. 08. 13:53","title":"Minden második lányt zaklattak már neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","shortLead":"Hanem azt, aki bűnt követett el. Szerinte sokakat megkísért az ördög.","id":"20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fb4cf3-7e3f-4be5-9742-3db43a14c67c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_kaleta_gabor_ugyved_mester_csaba_gyermekpornografia","timestamp":"2020. július. 09. 11:59","title":"Kaleta Gábor ügyvédje szerint nem a bűnt védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel foglalkozó üzletasszonnyal is kötött szerződést az – átlagáron – 19 millió forintos lélegeztetőgépek beszerzésére a külügyi tárca, derül ki a csütörtöktől megvásárolható HVG-ből. A történetnek szereplője egy olyan üzletember is, aki az azeri ügyek környékén tűnt fel.\r

","shortLead":"Intim bőrfehérítést kínáló céggel, optikai eszközgyártó társasággal, illetve pickupok felszereléseivel, kiegészítőivel...","id":"20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9211d2aa-21cd-4098-bd66-8e30f9799e84","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Az_hozott_be_ide_lelegeztetogepet_aki_csak_akart_es_jo_kapcsolatai_voltak","timestamp":"2020. július. 08. 11:01","title":"Az hozott be ide lélegeztetőgépet, aki csak akart (és jó kapcsolatai voltak)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e35d69-588c-43c3-975e-1809a1df8ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály figuráival most már a kőbányai sörgyárnál is lehet találkozni.","shortLead":"Kolodko Mihály figuráival most már a kőbányai sörgyárnál is lehet találkozni.","id":"20200708_kolodkoszobrok_dreher_kobanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e35d69-588c-43c3-975e-1809a1df8ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407767b-4875-48ae-a97f-f4286185e45c","keywords":null,"link":"/elet/20200708_kolodkoszobrok_dreher_kobanya","timestamp":"2020. július. 08. 10:08","title":"Sörös lovak kaptak miniszobrot Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36416ec5-5417-460f-b285-869931460711","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202028_csak_akarni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36416ec5-5417-460f-b285-869931460711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd132a17-8c4f-4b39-9fdd-1315e24af163","keywords":null,"link":"/itthon/202028_csak_akarni_kell","timestamp":"2020. július. 09. 09:00","title":"Nagy Gábor: Csak akarni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","shortLead":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","id":"20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa36ae3-5149-4824-a622-857a4e5e902d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","timestamp":"2020. július. 08. 08:38","title":"Fellebbezett Kaleta Gábor, másodfokon folytatódik az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","shortLead":"A magyar légitársaság pórul járt utasai néhány héten belül megkaphatják a pénzüket.","id":"20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb73c07-3762-4493-bb49-f6bba32c3198","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Vegre_kifizethetik_a_Malevutasok_karteriteset","timestamp":"2020. július. 08. 20:17","title":"Nyolc évvel a csőd után végre kifizethetik a Malév-utasok kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gócponttá alakulhat az intézmény.","shortLead":"Gócponttá alakulhat az intézmény.","id":"20200708_koronavirus_fertozo_asszisztens_temesvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aa4191-35b1-4aa9-9634-98db27d62bae","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_koronavirus_fertozo_asszisztens_temesvar","timestamp":"2020. július. 08. 18:16","title":"Nem hitte, hogy súlyos a járvány, kórházban fertőzött egy temesvári orvosi asszisztens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]