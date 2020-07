Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","shortLead":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","id":"20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb29e7b-eea4-4a77-8ab7-7c8aed687107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","timestamp":"2020. július. 14. 06:05","title":"Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul az anyag második tesztje.","shortLead":"Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul...","id":"20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb0a80-7543-49d9-89cf-8c91d6d45dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_oroszorszag_koronavirus_vakcina_klinikai_teszteles","timestamp":"2020. július. 15. 10:33","title":"Oroszország augusztustól a mezei állampolgároknak is beadná saját koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek lesznek az ősszel érkező iPhone 12-esek.","shortLead":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek...","id":"20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8195dc-598f-4c6a-93c1-a1df790e9bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","timestamp":"2020. július. 14. 09:03","title":"Hogy milyenek lesznek az iPhone 12-esek a mostaniakhoz képest? Íme egy videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d9af4a-ba44-4734-bd45-a92cf485e666","c_author":"DW","category":"elet","description":"Drámai következményei lehetnek a COVID-19 járványnak Dél-Afrikában? A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Drámai következményei lehetnek a COVID-19 járványnak Dél-Afrikában? A Deutsche Welle riportja.","id":"20200713_Dramai_kovetkezmenyei_lehetnek_a_COVID19nek_DelAfrikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d9af4a-ba44-4734-bd45-a92cf485e666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f1702-3735-47c1-b9da-c2b107d54a60","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Dramai_kovetkezmenyei_lehetnek_a_COVID19nek_DelAfrikaban","timestamp":"2020. július. 13. 17:58","title":"Hogy végezhet egy vírus olyanokkal, akiket meg sem fertőzött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e24a59-e4ea-4b9e-8017-5c7c1d52889e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint öngyilkos lett a roma aktivista.","shortLead":"Sajtóhírek szerint öngyilkos lett a roma aktivista.","id":"20200714_Meghalt_Bogdan_Laszlo_Cserdi_polgarmestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e24a59-e4ea-4b9e-8017-5c7c1d52889e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718b4336-2fac-418d-ab24-8d1574d7ea6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Meghalt_Bogdan_Laszlo_Cserdi_polgarmestere","timestamp":"2020. július. 14. 10:10","title":"Meghalt Bogdán László, Cserdi polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","shortLead":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","id":"20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7bcb83-c386-4ef8-ab71-6adc610efd33","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 15. 10:26","title":"Meghosszabbítanák a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyvennyolc napig úton volt. ","shortLead":"Negyvennyolc napig úton volt. ","id":"20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85900424-1dd8-445f-be8a-c5e14208fefc","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","timestamp":"2020. július. 13. 17:45","title":"Hazabiciklizett Skóciából egy görög egyetemi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A költségvetési átcsoportosításoknál bukkant fel egy 100 milliós összeg, amit Gyöngyöspatának szán a kormány kötelező önkormányzati feladatok ellátására.\"Egészen véletlenül\" pont ekkora összeget kell kifizetnie az önkormányzatnak a szegregáció miatt megítélt kártérítésekre is.","shortLead":"A költségvetési átcsoportosításoknál bukkant fel egy 100 milliós összeg, amit Gyöngyöspatának szán a kormány kötelező...","id":"20200715_gyongyospata_koltsegvetes_atcsoportositas_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0762a1de-9f56-4042-9b7e-db4ef217c1cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_gyongyospata_koltsegvetes_atcsoportositas_karterites","timestamp":"2020. július. 15. 11:04","title":"Gyöngyöspatát kisegíti az állam 100 millió forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]