Rémisztő, hogy az autonómiát feltétlenül megkívánó művészet után az oktatásra is megint rátelepszik a politika - nyilatkozta a HVG-nek a 81 éves Kossuth-díjas festőművész. Elmondta azt is, miért hagyta ott annak idején az Iparművészeti Főiskolát, és miért lépett ki a Magyar Művészeti Akadémiából. Portréinterjú Bak Imrével.

Bak Imre: "Sajnos van olyan helyzet, amikor csak a menekülés marad"

A csopaki borokat felvették az oltalom alatt álló eredetmegjelölések nyilvántartásába.

Uniós védettség alá került a csopaki bor

Az elmúlt napon nem követelt újabb áldozatot a járvány.

Újabb nyolc magyar igazoltan koronavírusos

Ott születnek magas hegységek, ahol a szilárd földkérget alkotó tektonikus lemezek egymásnak ütköznek. De hogy kizárólag ez a kollízió szabná meg a hegyláncok magasságát?

Miért nem nőnek végtelenségig a hegyek? A válasz nem is olyan egyértelmű

Öt megyére narancssárga, míg az ország többi részére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.

Zivatar miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra

Utoljára az 1956-os magyar forradalom vérbe fojtása miatti tiltakozásként maradt el a Nobel-díjak átadóünnepsége, idén már a nyáron úgy döntöttek a szervezők, hogy nem lesz novemberben bankett.

Elmarad a Nobel-díjak idei átadóünnepsége

Hiába lesz kész az új vezeték, nem lesz mit szállítani benne, a fejlesztés ráadásul drága is.

Feljebb mehet a gáz ára Romániában

Falus András szerint a szomszédos országokban már elkezdődhetett a második hullám, így óvatosabbnak kell lennünk.

Falus András immunológus: A strandon is maszkot kellene viselni