A Mercedes 2013-ban mutatta be az első GLA-t, ami nem más, mint egy a kompakt A-osztályra épülő szabadidőautó. A típusból 2019 végén mutatkozott be a második generáció, melynek most megérkezett a legsportosabb kivitele.

A Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ sportos lökhárítókat, 19 colos kerekeket, méretes hátsó szárnyat és sportkipufogót kapott. A motorháztető alatt a világ legerősebb sorozatgyártású 4 hengeres turbómotorja rejtőzik, mely 2 literes lökettérfogatból 421 lóerős teljesítményt, illetve kereken 500 Nm-es nyomatékot állít elő.

A 0-100-as gyorsulást alig 4,3 másodperc alatt le lehet tudni a 270 km/h végsebességű kompakt SUV-val.

Az alapáron négykerékhajtású és nyolcfokozatú duplakuplungos automataváltós újdonság minimum 66 642 euró (23,3 millió forint) kifizetését követően vezethető haza, a forgalmazás még az idén megkezdődik.

Akinek kicsit már túl sok lenne a Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+, az választhatja a Mercedes-AMG GLA 45 4Matic+ nevezetű kicsit szelidebb testvérmodellt, mely 387 lóerős változat alapára 61 190 euró (21,4 millió forint).

