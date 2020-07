Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21eaa241-7598-4099-93d9-4f3c2cef71c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg az identitásunkat, egyes jogainkat, részben a magánéletünket és azt is, hogy mit csinálunk a szabadidőnkben. Egyes teoretikusok szerint radikális reformra szorul a munka világa, mert már rég nincs szükség arra, hogy napi 8-10 órákat dolgozzanak az emberek. Az úgynevezett post-work társadalom idealisztikus elképzelése most a koronavírus-járvánnyal új lendületet kapott. A hvg.hu cikksorozatban járja körbe a témát.","shortLead":"A posztindusztriális társadalmak jellemzője, hogy a munka teljes mértékben eluralja az életünket. Ez határozza meg...","id":"20200722_Hogyan_lett_a_munka_az_eletunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21eaa241-7598-4099-93d9-4f3c2cef71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad756bb-94af-4e88-a0ba-47aed307eb78","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Hogyan_lett_a_munka_az_eletunk","timestamp":"2020. július. 22. 11:05","title":"Hogyan lett a munka az életünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyesületi elnök szerint januárra nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz.","shortLead":"Az egyesületi elnök szerint januárra nem lesz a magyar szabadpiacon eladó méz.","id":"20200723_meztermes_mez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638da109-e28b-4a27-9352-a34952999f93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_meztermes_mez","timestamp":"2020. július. 23. 12:40","title":"Az elmúlt ötven év legrosszabb méztermése várható idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcadf08a-fd45-4258-8a8b-2483c223d372","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy drága üvegkastélyt törtek össze a rohangálás közben.","shortLead":"Egy drága üvegkastélyt törtek össze a rohangálás közben.","id":"20200722_muzeum_kar_uvegkastely_fogocska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcadf08a-fd45-4258-8a8b-2483c223d372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2f3e9a-58c9-45d5-ba0b-a5c0311f43b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_muzeum_kar_uvegkastely_fogocska","timestamp":"2020. július. 22. 09:32","title":"Közel húszmilliós kárt okozott két gyermek egy sanghaji múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és a zivatarok. A szombat este lehet a barátunk.","shortLead":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és...","id":"20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a979c2e1-4266-4054-b184-2dd9dad58316","keywords":null,"link":"/elet/20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 23. 18:01","title":"Jön a hétvége, tehát esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703e4237-253f-48b6-ba2f-f337001fa8fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kispest, Nagy Lopás - ez volt a címe Paroczai Anikó kispesti momentumos képviselő februári sorozatának. Az önkormányzat átláhatósági tanácsnoka a tavaly őszi választási kampányban több helyi politikust is korrupció gyanúba keverő hangfelvételek tartalmának járt utána. Eljutott Kránitz Krisztián eltitkolt spanyol villájáig, de a múlt héten a történet abszurd fordulatokat vett, melyekről M.Kiss Csaba kérdezi az érintettet.","shortLead":"Kispest, Nagy Lopás - ez volt a címe Paroczai Anikó kispesti momentumos képviselő februári sorozatának. Az önkormányzat...","id":"20200723_Ezt_nem_lehet_ugy_hogy_nem_vagyunk_jobbak_mint_a_Fidesz__Paroczai_Aniko_momentumos_kepviselo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=703e4237-253f-48b6-ba2f-f337001fa8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8f0a87-6ccd-44ab-b076-461bee4df904","keywords":null,"link":"/360/20200723_Ezt_nem_lehet_ugy_hogy_nem_vagyunk_jobbak_mint_a_Fidesz__Paroczai_Aniko_momentumos_kepviselo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 23. 19:00","title":"\"Ezt nem lehet úgy, hogy nem vagyunk jobbak, mint a Fidesz\" - Paróczai Anikó kispesti képviselő a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e99329f-5b2d-475b-bcd3-a90ee53459b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Extra balszerencse, hogy biztosítás sem volt a kocsin, ami eladás előtt állt. ","shortLead":"Extra balszerencse, hogy biztosítás sem volt a kocsin, ami eladás előtt állt. ","id":"20200722_Egy_gyujto_eladta_a_szazmilliokat_ero_Ferrari_F40eset_majd_bucsukoren_osszetorte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e99329f-5b2d-475b-bcd3-a90ee53459b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7327a453-f745-4c6f-9fd2-4111b2484847","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Egy_gyujto_eladta_a_szazmilliokat_ero_Ferrari_F40eset_majd_bucsukoren_osszetorte","timestamp":"2020. július. 22. 14:35","title":"A búcsúkörén törte össze a tulaj a százmilliókat érő Ferrari F40-esét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros csak kínkeservesen tudta tető alá hozni a 3-as metró felújítását, mert a rendelkezésre álló forrás már az elején szűkös volt. Most a BKV és az önkormányzat kiszolgáltatottak az alagút felújítását végző cégnek.","shortLead":"A főváros csak kínkeservesen tudta tető alá hozni a 3-as metró felújítását, mert a rendelkezésre álló forrás már...","id":"20200723_Metrofelujitas_harmas_metro_swietelsky_fovaros_bkv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db73319d-b817-4f10-9d37-ade4d9998425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Metrofelujitas_harmas_metro_swietelsky_fovaros_bkv","timestamp":"2020. július. 23. 11:00","title":"Metrófelújítás: ha a kormány nem fukarkodik Tarlóssal, nem lenne szorult helyzetben Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646213c6-4d60-4d17-a6b2-d3dbb6b4d1b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A harc még nem dőlt el, a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi intézkedéseiben rejlő lehetőségeket.","shortLead":"A harc még nem dőlt el, a felcsúti milliárdos teljes vértezetben készül arra, hogy kiaknázza a kormány klímavédelmi...","id":"20200722_Ader_Janos_csatat_nyert_Meszaros_Lorinc_erdekkoreivel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646213c6-4d60-4d17-a6b2-d3dbb6b4d1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bbd0cf7-8d0b-4d5f-ae37-05b6561e9192","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Ader_Janos_csatat_nyert_Meszaros_Lorinc_erdekkoreivel_szemben","timestamp":"2020. július. 22. 14:41","title":"Áder János csatát nyerhetett Mészáros Lőrinc érdekköreivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]