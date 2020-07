Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f244d6d1-2125-4f4c-a5dc-01a1532661f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig találgatták, vajon mi lesz az Android 10 édességneve, azonban a Google, egy váratlan fordulattal, az egyszerű számozás mellett döntött. Belső használatra viszont tovább „nassolnak”.","shortLead":"Sokáig találgatták, vajon mi lesz az Android 10 édességneve, azonban a Google, egy váratlan fordulattal, az egyszerű...","id":"20200727_android_10_es_11_belso_edesseg_kodneve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f244d6d1-2125-4f4c-a5dc-01a1532661f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75241607-a457-487f-9047-1d6a7f06d656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_android_10_es_11_belso_edesseg_kodneve","timestamp":"2020. július. 27. 00:03","title":"Elárulta egy bennfentes: még mindig van édességes kódneve az Androidoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056821e2-e274-4cc8-bcf4-180017b75115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kislány a kórházba szállítás után meghalt. ","shortLead":"A kislány a kórházba szállítás után meghalt. ","id":"20200725_Az_ulessel_egyutt_repult_ki_az_oteves_kislany_a_kocsibol_mikor_traktorral_utkoztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056821e2-e274-4cc8-bcf4-180017b75115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde6a315-11f6-43d2-83d9-6a76247d9b7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Az_ulessel_egyutt_repult_ki_az_oteves_kislany_a_kocsibol_mikor_traktorral_utkoztek","timestamp":"2020. július. 25. 20:53","title":"Az üléssel együtt repült ki az ötéves kislány a kocsiból, mikor traktorral ütköztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","shortLead":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","id":"20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6320a6-c4ec-4288-a48b-fe5a9b2f6740","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","timestamp":"2020. július. 27. 09:52","title":"Szivárognak a szaftos sztorik a Harry hercegről és Meghan Markle-ról szóló könyvből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e33526f-4280-4105-89b1-7a0fcc5fac3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki az az idegen, aki velünk szemben ül a metrón? Ki az az ellenzéki, aki tüntetni merészel ellenünk? Egyik kérdés ártatlanabb, mint a másik – de még az egyik sincs igazán rendben. Ezért kényszerült hamar átalakítani arckereső szoftverét egy lengyel startup.","shortLead":"Ki az az idegen, aki velünk szemben ül a metrón? Ki az az ellenzéki, aki tüntetni merészel ellenünk? Egyik kérdés...","id":"202030_lengyel_arckereso_pofara_lesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e33526f-4280-4105-89b1-7a0fcc5fac3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d34857b-59f2-406a-85de-b63700390c9e","keywords":null,"link":"/360/202030_lengyel_arckereso_pofara_lesnek","timestamp":"2020. július. 27. 10:00","title":"Ön csak belenéz a gépe kamerájába, és kiderül, hova kerültek ki a képei a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f0eabb-862f-426e-b369-dfbcffc50400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több utat is le kellett zárni Somogyban szombaton az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Zala megyében lakókat telepítettek ki, egy település megközelíthetetlenné vált.","shortLead":"Több utat is le kellett zárni Somogyban szombaton az esőzés miatt kialakult vízátfolyások miatt. Zala megyében lakókat...","id":"20200725_Ostromallapot_az_esozesek_miatt_Somogyban_es_Zalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f0eabb-862f-426e-b369-dfbcffc50400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d614992-1813-40b6-9d9b-ceffb99af6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Ostromallapot_az_esozesek_miatt_Somogyban_es_Zalaban","timestamp":"2020. július. 25. 17:48","title":"Ostromállapot az esőzések miatt Somogyban és Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság a legnagyobb üdítőgyártót? Miért pont most nyitottak egy új piac felé? Békefi Lászlót, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság...","id":"20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277802ae-c9f6-4009-abd7-61e2b2053fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","timestamp":"2020. július. 26. 16:00","title":"Ásványvizet igen, teát, gyümölcslevet nem vettünk a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek köszönhetően az olaszok egyik legismertebb modellje.","shortLead":"A Ferrari 308 GTS egy klasszikus, üvöltő V8-as, ami Thomas Magnum magánnyomozónak, vagyis az őt alakító Tom Sellecknek...","id":"20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553846e3-bda4-452c-998b-7df49efc82de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd2d582-f956-4172-8d3b-cadc52c915c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Magnum_Ferrarijabol_is_elektromos_autot_csinaltak","timestamp":"2020. július. 27. 10:25","title":"A Magnum-féle Ferrariból is elektromos autót csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbbc48a-44b6-4394-96c4-c9770e002add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyűlnek az információk az Apple-féle AR-szemüvegről. Egy új pletyka szerint a termék vezérlés terén is más lesz, mint amit megszokhattunk az amerikai gyártótól.","shortLead":"Gyűlnek az információk az Apple-féle AR-szemüvegről. Egy új pletyka szerint a termék vezérlés terén is más lesz, mint...","id":"20200727_apple_glass_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_okosszemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbbc48a-44b6-4394-96c4-c9770e002add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8ec94a-dc5e-4b62-b5a0-3f6d02845837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_apple_glass_ar_szemuveg_kiterjesztett_valosag_okosszemuveg","timestamp":"2020. július. 27. 12:03","title":"Az Apple csodaszemüvege állítólag bármilyen felületből érintőkijelzőt csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]