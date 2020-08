Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff5b441-d059-4e22-934f-0d3df454d871","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloszlatta a német rendőrség szombaton kora este azokat a tüntetőket, akik azért gyűltek össze Berlinben, hogy tiltakozzanak a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.\r

","shortLead":"Feloszlatta a német rendőrség szombaton kora este azokat a tüntetőket, akik azért gyűltek össze Berlinben...","id":"20200801_Feloszlattak_a_rendorok_a_berlini_koronavirustuntetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b441-d059-4e22-934f-0d3df454d871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d269b7-1763-4584-b350-a22895c10b04","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Feloszlattak_a_rendorok_a_berlini_koronavirustuntetest","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:57","title":"Feloszlatták a rendőrök a berlini koronavírus-tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi alpesi síző havi bruttó 960 ezer forintot keresett az elnöki poszton.","shortLead":"A korábbi alpesi síző havi bruttó 960 ezer forintot keresett az elnöki poszton.","id":"20200801_miklos_edit_magyar_siszovetseg_elnok_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a974fe2-d295-4f20-b529-104085da9d5d","keywords":null,"link":"/sport/20200801_miklos_edit_magyar_siszovetseg_elnok_visszahivas","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:50","title":"Miklós Edit szerint sokaknak fájt, hogy fizetést kapott a síszövetségi munkájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők azzal érvelnek, hogy ez ülőkoncert lesz.","shortLead":"A szervezők azzal érvelnek, hogy ez ülőkoncert lesz.","id":"20200731_apostol_koncert_papp_laszlo_sportarena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d24096-6270-4d1c-a638-36f99e1d85cf","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_apostol_koncert_papp_laszlo_sportarena","timestamp":"2020. július. 31. 11:26","title":"Sorra mondják le a fesztiválokat, az Apostol arénakoncertjét mégis megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb kedvelt jellemzőkkel bővült a tabletes verzió.","shortLead":"Ugyan az iPad számára fejlesztett Photoshop már eddig is sok funkciót kölcsönzött az „igazi” változattól, most újabb...","id":"20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c7b94f-d222-455a-8c45-5f137da28aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209def1d-0f1f-4201-92f2-ce0068fe40fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ipades_photoshop_refine_edge_brush_ketujjas_forgatas","timestamp":"2020. július. 31. 14:03","title":"Új funkciók érkeztek a Photoshopba iPaden, lassan olyan lesz, mint az asztali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bd2a46-82c9-49d4-bb32-f567af34f721","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:45","title":"Naponta több száz új fertőzött van a nyugat-balkáni országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dfa1e7-d491-4325-9f29-512f4a2e5303","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Sziget Zrt. ügyvezetője szerint nem az a helyes kérdés, hogy ha meccs lehet, akkor koncert vagy fesztivál miért nem.","shortLead":"A Sziget Zrt. ügyvezetője szerint nem az a helyes kérdés, hogy ha meccs lehet, akkor koncert vagy fesztivál miért nem.","id":"20200731_kadar_tamas_sziget_tomegrendezveny_koncert_fesztival_garazskoncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dfa1e7-d491-4325-9f29-512f4a2e5303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d37ea4e-37d8-4835-868b-64b80142cce5","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_kadar_tamas_sziget_tomegrendezveny_koncert_fesztival_garazskoncert","timestamp":"2020. július. 31. 13:45","title":"Kádár Tamás: Az 5,3 milliárdos garázskoncerteket még nem érzem egy átgondolt javaslatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6aacb-b628-4e55-a44f-b634f65678e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Egy négyfős társaság szombat hajnalban Nyíregyházán megtámadott egy egyedül, gyalog közlekedő férfit. Az áldozatukat mindannyian ütötték-rúgták, verték puszta kézzel és egy kerítésléccel. A társaság egyetlen nő tagja eközben a férfitól elvett egy mobiltelefont, egy tabletet, valamint több tízezer forint készpénzt.","shortLead":" Egy négyfős társaság szombat hajnalban Nyíregyházán megtámadott egy egyedül, gyalog közlekedő férfit. Az áldozatukat...","id":"20200801_Elfogtak_a_nyiregyhazi_felfegyverkezett_rablokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c6aacb-b628-4e55-a44f-b634f65678e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d028a3-de35-4fa1-a571-d7c7c6d1bb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Elfogtak_a_nyiregyhazi_felfegyverkezett_rablokat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:43","title":"Elfogták a nyíregyházi felfegyverkezett rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]