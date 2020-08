Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos polgármestert két hétre felfüggesztette a képviselő-testület. Ha a kényszerszünet lejár, Balogh Csaba lép majd.","shortLead":"A momentumos polgármestert két hétre felfüggesztette a képviselő-testület. Ha a kényszerszünet lejár, Balogh Csaba lép...","id":"20200803_god_polgarmester_felfuggesztes_feloszlatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a303a040-d996-4b01-ba7d-14a56869f112","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_god_polgarmester_felfuggesztes_feloszlatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:10","title":"Feloszlatná a képviselő-testületet a gödi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzharcban legalább öt civil meghalt. Ez lehet az Iszlám Állam válasza arra, hogy egy vezetőjükkel előző nap végeztek ugyanitt.","shortLead":"A tűzharcban legalább öt civil meghalt. Ez lehet az Iszlám Állam válasza arra, hogy egy vezetőjükkel előző nap végeztek...","id":"20200803_afganisztan_terroristak_borton_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdff0a07-76ea-48e8-a28e-cc5bf8558ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_afganisztan_terroristak_borton_tamadas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:55","title":"Börtönt ostromoltak a terroristák Afganisztánban, legalább 75 bűnöző szabadult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnokról is érkeztek tűzoltók.","shortLead":"Szolnokról is érkeztek tűzoltók.","id":"20200802_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Torokszentmikloson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e4b74d-5279-41b8-adf7-9aa8ec8ae53b","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Torokszentmikloson","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:58","title":"Kigyulladt egy családi ház Törökszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

Interjú. 