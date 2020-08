Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08018537-416f-40e7-9b8e-9eda5823d4d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kontaktkutatás után 127-en kerültek karanténba.","shortLead":"A kontaktkutatás után 127-en kerültek karanténba.","id":"20200803_36_ember_fertozodott_meg_egy_hazibuliban_Gyor_Moson_Sopron_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08018537-416f-40e7-9b8e-9eda5823d4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88024d8a-91d2-4a7d-882b-cb0a8e6ebea1","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_36_ember_fertozodott_meg_egy_hazibuliban_Gyor_Moson_Sopron_megyeben","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:43","title":"36 ember fertőződött meg egy házibuliban Győr-Moson-Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cirka 10 milliárd dollárjába kerül az Amazonnak, hogy internettel lássa el előbb az Egyesült Államok, majd talán a világ szürke zónáit. A cég a SpaceX-hez hasonló módszerrel fog dolgozni.","shortLead":"Cirka 10 milliárd dollárjába kerül az Amazonnak, hogy internettel lássa el előbb az Egyesült Államok, majd talán...","id":"20200804_amazon_internet_muhold_spacex_starlink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e818cbe0-4958-4d40-8005-fa33af5de5b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_amazon_internet_muhold_spacex_starlink","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:03","title":"Megvan az engedély, 3236 internetszóró műholdat küld fel az űrbe az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9956c392-ddc1-4e70-a079-b4172754f1e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félmeztelenül, baseball sapkában. ","shortLead":"Félmeztelenül, baseball sapkában. ","id":"20200804_m7_es_kerekparos_bicikli_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9956c392-ddc1-4e70-a079-b4172754f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4981070-363c-47ba-8edc-9e09e058d6ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_m7_es_kerekparos_bicikli_autopalya","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:20","title":"A legnagyobb természetességgel biciklizett egy férfi az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek a járványhelyzetről. Szerintük ez az ország nyitottságát bizonyítja.","shortLead":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek...","id":"20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ed0a-270b-4606-8470-07c384a3814d","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:51","title":"Kazahsztán augusztusra jutott el addig, hogy napi járványadatokat szolgáltasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","id":"20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b577ab9-bfcb-47e1-929b-69b6a223fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:55","title":"Koronavírus: kilenccel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, nincs újabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashfordnak ez is sikerült.","shortLead":"Marcus Rashfordnak ez is sikerült.","id":"20200804_Focista_a_Vogue_cimlapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524f09-2763-4e17-86a4-f381ea0fba08","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Focista_a_Vogue_cimlapjan","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:44","title":"Focista a Vogue címlapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most zajlik a párzási időszak.","shortLead":"Most zajlik a párzási időszak.","id":"20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6fb20-25f2-475c-96bf-955735a13bd3","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:59","title":"Látott már őzeket üzekedni? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma eléri a 81 ezret.","shortLead":"Palkovics László még 75 ezer beragadt diplomáról beszélt áprilisban, de júniusra csak az átvett dokumentumok száma...","id":"20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061da81e-55ea-426d-8189-59c1b637df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_diplomak_nyelvvizsga_itm","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:09","title":"100 ezernél is többen kapták meg a diplomájukat nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]