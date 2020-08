Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","shortLead":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","id":"20200804_bukk_farkaskolyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8d9a8-6acf-4767-b402-bcb6099ab6d7","keywords":null,"link":"/elet/20200804_bukk_farkaskolyok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"A Bükkben kószáló farkaskölyköt vettek videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt bárhová kiszállítják a megrendelt termékeket.","shortLead":"Egy nap alatt bárhová kiszállítják a megrendelt termékeket.","id":"20200803_auchan_orszagos_online_kiszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0620dc53-0127-464a-96a9-97b96575ba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0007de-27ae-41dd-984d-b1b88cc258b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_auchan_orszagos_online_kiszallitas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:59","title":"Már országosan elérhető az Auchan online áruháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos polgármestert két hétre felfüggesztette a képviselő-testület. Ha a kényszerszünet lejár, Balogh Csaba lép majd.","shortLead":"A momentumos polgármestert két hétre felfüggesztette a képviselő-testület. Ha a kényszerszünet lejár, Balogh Csaba lép...","id":"20200803_god_polgarmester_felfuggesztes_feloszlatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a303a040-d996-4b01-ba7d-14a56869f112","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_god_polgarmester_felfuggesztes_feloszlatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:10","title":"Feloszlatná a képviselő-testületet a gödi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","shortLead":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","id":"20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b3b723-cc6e-48d5-b8e6-6a33d0248720","keywords":null,"link":"/elet/20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:33","title":"Hatalmas SOS-t rajzoltak a homokba, ez mentette meg három tengerész életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes arról is nyilatkozott, hogy a biciklisávók októberig biztosan maradnak.","shortLead":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes...","id":"20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd17cd-1b42-4ab8-9ae1-f103bd8ed32b","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:14","title":"Kerpel-Fronius: Egyelőre nem töltik fel a fővárosi idősotthonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb.","shortLead":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval...","id":"20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3230cec-8340-44b4-969e-799cff2b9b55","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:08","title":"A magyarok majd kétharmada még mindig uniópárti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a Balázsék című reggeli rádióműsorban formált véleményt a zeneipar helyzetéről.","shortLead":"A rapper a Balázsék című reggeli rádióműsorban formált véleményt a zeneipar helyzetéről.","id":"20200803_Majka_Politikailag_a_legnagyobb_ongyilkossag_azokat_magad_ellen_forditani_azokat_akik_velemenyformalo_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c51def-02ff-4e2a-af8d-bf0aabbe8007","keywords":null,"link":"/elet/20200803_Majka_Politikailag_a_legnagyobb_ongyilkossag_azokat_magad_ellen_forditani_azokat_akik_velemenyformalo_emberek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:58","title":"Majka: Politikailag a legnagyobb öngyilkosság magad ellen fordítani a véleményformálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Digitális műszeregységgel és lágyhibrid hajtással támadhat a VW-konszern cseh márkájának vadonatúj kisautója. ","shortLead":"Digitális műszeregységgel és lágyhibrid hajtással támadhat a VW-konszern cseh márkájának vadonatúj kisautója. ","id":"20200804_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5a56e-453e-4e6b-bd8f-0e85faf49050","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:59","title":"Jön a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]