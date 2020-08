Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görögországi fertőzöttek átlagéletkora mindössze 36 év.","shortLead":"A görögországi fertőzöttek átlagéletkora mindössze 36 év.","id":"20200812_Gorogorszagban_rekordot_dontott_a_napi_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d826cb11-cc97-4274-9b71-007b206cefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdda736-748d-4a2e-806d-8bb93742d68d","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Gorogorszagban_rekordot_dontott_a_napi_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:55","title":"Görögországban rekordot döntött a napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a88b97d-4df7-40be-8b55-55d6c95ccee1","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:45","title":"Már 750 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afedb629-9c3e-46a7-9717-e3cef656b07f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású, nagyméretű túraautók még látványosabbak lesznek. 