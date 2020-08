Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fe8bf2c-95e1-4f86-83d3-e51bb4e200ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1500 lóerős hiperautó egy előzési manőver közben karambolozott a 911-es sportkocsival.","shortLead":"Az 1500 lóerős hiperautó egy előzési manőver közben karambolozott a 911-es sportkocsival.","id":"20200814_jelentos_anyagi_kar_bugatti_utkozott_egy_porscheval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe8bf2c-95e1-4f86-83d3-e51bb4e200ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f08047-0009-4ff5-8d81-8c123d6e81d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_jelentos_anyagi_kar_bugatti_utkozott_egy_porscheval__video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:21","title":"Jelentős anyagi kár: Bugatti ütközött egy Porschéval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy napja egy Peruból érkezett garnélarák-szállítmány csomagolásán is felfedezték a vírust.","shortLead":"Egy napja egy Peruból érkezett garnélarák-szállítmány csomagolásán is felfedezték a vírust.","id":"20200813_Braziliabol_importalt_csirkeszarnyban_mutattak_ki_a_koronavirust_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890e2c5c-a269-43f4-8460-57cf41205f73","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Braziliabol_importalt_csirkeszarnyban_mutattak_ki_a_koronavirust_Kinaban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:26","title":"Brazíliából importált csirkeszárnyban mutatták ki a koronavírust Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő azt szeretné, ha a következő uniós költségvetési ciklusban közvetlenül is kaphatna támogatást a független sajtó.","shortLead":"Az EP-képviselő azt szeretné, ha a következő uniós költségvetési ciklusban közvetlenül is kaphatna támogatást...","id":"20200814_ujhelyi_fuggetlen_sajto_palyazatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715beb82-6d3d-48b6-85b2-615128b58f45","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_ujhelyi_fuggetlen_sajto_palyazatok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:46","title":"Ujhelyi a független sajtóért aggódik: pályázatokat ajánl az újságíróknak, és előfizetésre kéri az olvasókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet azután végzett kutatást, hogy a fővárosban felállt a korrupciót vizsgáló bizottság. 