Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint hogy sikerül-e vele visszacsábítani a nézőket a moziba. Megnéztük, és azt mondhatjuk: érdemes volt a Tenet miatt leülni a nagy vászon elé, de azért várjuk tovább az igazit.","shortLead":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint...","id":"20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2559a5a-22ae-48a9-93dd-c0e6fcf576dc","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:51","title":"Jön, megmenti a világot, és meg sem tudjuk a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha nem szabadulunk meg tőle. Az évente zsebbe csúsztatott tízmilliárdoktól a betegek jobb ellátást remélnek, a valóságban azonban a rendszert torzítják és bebetonozzák az egyenlőtlenségeket. A Magyar Orvosi Kamara jelentős béremelést és szigorú büntetőjogi szankciókat javasol, amely csak kisebb ajándékok, például csokoládé és kávé elfogadását engedélyezné. A téma magyarországi kutatója szerint ez nem elég, konkrét szolgáltatásokat, például a szabad orvosválasztást kellene fizetőssé tenni.","shortLead":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha...","id":"20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b70b-8a4f-4c3c-a739-f6a4d7149673","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:30","title":"Ez nem hála, hanem a félelem bére. Miért nem tudunk szabadulni a hálapénztől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még amerikai jobboldali körökben is meglehetősen ellentétesen ítélik meg a magyar miniszterelnököt. ","shortLead":"Még amerikai jobboldali körökben is meglehetősen ellentétesen ítélik meg a magyar miniszterelnököt. ","id":"20200827_Amerikai_elemzo_Orban_Viktor_nem_egy_szeretheto_gazember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06a7d62-3c45-4c14-99b9-9610e4c54257","keywords":null,"link":"/360/20200827_Amerikai_elemzo_Orban_Viktor_nem_egy_szeretheto_gazember","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:28","title":"Amerikai elemző: Orbán Viktor nem egy szerethető gazember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint már javában dolgozik az első olyan telefonján a Huawei, amely Android helyett a gyártó HarmonyOS nevű felületét futtatja.","shortLead":"A hírek szerint már javában dolgozik az első olyan telefonján a Huawei, amely Android helyett a gyártó HarmonyOS nevű...","id":"20200826_harmonyos_huawei_telefon_android_amerikai_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cfd460-9218-4727-86e6-366e6ed08375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_harmonyos_huawei_telefon_android_amerikai_embargo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:33","title":"Még idén megjelenhet egy Huawei telefon, amin nem Android lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb5089-f88a-4715-ba3b-dca22830d44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szövetséget alkotó négy szakszervezet szerint a külügyminiszter nyíltan megfenyegette azokat, akik csak élnének a törvény biztosította érdekképviseleti jogosultságaikkal.","shortLead":"A szövetséget alkotó négy szakszervezet szerint a külügyminiszter nyíltan megfenyegette azokat, akik csak élnének...","id":"20200827_szakszervezetek_akcioszovetsege_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_home_office_kirugas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb5089-f88a-4715-ba3b-dca22830d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7ec6aa-86ba-4d58-bf16-3c2a45b4dc1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szakszervezetek_akcioszovetsege_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_home_office_kirugas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:41","title":"Alkotmánysértő, törvényellenes – tiltakozik Szijjártó szavai ellen a Szakszervezetek Akciószövetsége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az első vizsgálat alapján nem lett fertőzött, most a második tesztre vár.","shortLead":"A színész az első vizsgálat alapján nem lett fertőzött, most a második tesztre vár.","id":"20200828_karanten_stohl_andras_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49022f24-a6a5-4a30-ac08-ce045ba4d693","keywords":null,"link":"/elet/20200828_karanten_stohl_andras_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:24","title":"Karanténban várja az újabb tesztje eredményét Stohl András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét 70 százalék körüli az orosz elnök támogatottsága.","shortLead":"Ismét 70 százalék körüli az orosz elnök támogatottsága.","id":"20200827_vlagyimir_putyin_tamogatottsag_orosz_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1c170c2-8250-452c-8453-dc0cf3b7cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c492d4-62e8-4b7d-a95b-3e2034cc90bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_vlagyimir_putyin_tamogatottsag_orosz_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:43","title":"Putyin támogatottsága visszatért a járvány előtti szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","shortLead":"A színész prosztatarákkal küzd, pár nappal korábban még úgy tűnt, teljesen legyőzte a betegséget.","id":"20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bb09f-bcbf-4ae7-a76b-ee2fbec20b95","keywords":null,"link":"/elet/20200827_forgacs_gabor_prosztatarak_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:39","title":"Újra kórházba került Forgács Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]