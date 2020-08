Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehetőség szerint ügyelni kell a távolságtartásra is. ","shortLead":"Lehetőség szerint ügyelni kell a távolságtartásra is. ","id":"20200827_Kotelezo_lesz_a_maszk_a_PTE_BTK_campusain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beee7cf1-12a4-494f-8103-a4ec22d963eb","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Kotelezo_lesz_a_maszk_a_PTE_BTK_campusain","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:30","title":"Kötelező lesz a maszk a PTE BTK campusain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni az embereket az AR, vagyis a kiterjesztett valóság élményéhez – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni...","id":"20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec0797b-9308-4074-a591-28d1d25705b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258544c7-5093-4399-b82a-0afd77f7501b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_tv_plus_kiterjesztett_valosag_sorozat_ar_szemuveg","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:42","title":"Az Apple átírhatja a tévénézést, szó szerint megfoghatók lennének a műsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot lelőtték, de már későn.","shortLead":"Az állatot lelőtték, de már későn.","id":"20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e838c7d6-7a68-43bb-9b01-641d89bd6a96","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:40","title":"Jegesmedve tépett szét egy embert a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","shortLead":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","id":"20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e962889-90eb-40a1-b16c-5fe89674d201","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:28","title":"Menczer Tamás megvédte Szijjártó Péter szerdai kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b25191f-9d32-4c48-ba85-2c1ecf286700","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátrafelé nyíló ajtajú luxusautóból szemrevaló Shooting Brake kivitelt készítettek.","shortLead":"A hátrafelé nyíló ajtajú luxusautóból szemrevaló Shooting Brake kivitelt készítettek.","id":"20200828_kupebol_kombi_egyedi_uj_rollsroyce_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b25191f-9d32-4c48-ba85-2c1ecf286700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1b21e6-4441-416e-9000-3fb429b54882","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_kupebol_kombi_egyedi_uj_rollsroyce_erkezett","timestamp":"2020. augusztus. 29. 06:41","title":"Kupéból kombi: egyedi új Rolls-Royce érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","shortLead":"Kérdéses, átszervezi-e a testületet Ursula von der Leyen elnök.","id":"20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4b324a-263a-4a3b-a073-6c5c44cc9911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Kaoszt_hagy_maga_utan_az_Europai_Bizottsagban_a_tavozni_kenyszerult_ir_biztos","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:58","title":"Káoszt hagy maga után az Európai Bizottságban a távozni kényszerült ír biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028af83e-7edd-45d8-ae18-44ca11235bcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly decemberben tizenegy képet küldött a telefonjáról egy férfinek, akivel a közösségi médián keresztül került kapcsolatba.","shortLead":"Tavaly decemberben tizenegy képet küldött a telefonjáról egy férfinek, akivel a közösségi médián keresztül került...","id":"20200827_pedofilia_kozossegi_media_pornografia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=028af83e-7edd-45d8-ae18-44ca11235bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18baa4c1-3465-493a-b01b-c2e58d970af5","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_pedofilia_kozossegi_media_pornografia","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:09","title":"Tíz dollárt kért a pedofil fotók darabjáért egy tatabányai fiatalkorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az első vizsgálat alapján nem lett fertőzött, most a második tesztre vár.","shortLead":"A színész az első vizsgálat alapján nem lett fertőzött, most a második tesztre vár.","id":"20200828_karanten_stohl_andras_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ccce11-5704-40e4-b876-69a835cdb804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49022f24-a6a5-4a30-ac08-ce045ba4d693","keywords":null,"link":"/elet/20200828_karanten_stohl_andras_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:24","title":"Karanténban várja az újabb tesztje eredményét Stohl András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]