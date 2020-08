Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43193773-b4ce-4dc3-bad1-fbcb5dfb401f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem is tudtak a fővárosi várólisták csökkentésére létrehozott szakmai koncepcióról. Kár, hogy a Fővárosi Önkormányzat júliusban személyesen is egyeztetett róla az egészségügyi államtitkárral, aki támogatásáról biztosította a programot. ","shortLead":"Az Emmi szerint nem is tudtak a fővárosi várólisták csökkentésére létrehozott szakmai koncepcióról. Kár...","id":"20200829_Emmi_fovaros_egeszsegugyi_varolistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43193773-b4ce-4dc3-bad1-fbcb5dfb401f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bf72a5-30de-463c-b9ef-43888824067c","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Emmi_fovaros_egeszsegugyi_varolistak","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:47","title":"Letagadta az Emmi, pedig személyesen is tárgyaltak a fővárossal az egészségügyi várólisták csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője veszélyesnek tartja, hogy nőtt a vírus- és járványtagadók, valamint az oltásellenesek száma Magyarországon. Elmondta, jól haladnak a magyar koronavírus-ellenes gyógyszerekkel kapcsolatos kutatások.","shortLead":"Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője veszélyesnek tartja...","id":"20200830_Virologus_veszelyes_hogy_no_a_virus_es_jarvanytagadok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d808927c-318e-4d53-ada7-b7b01d8bb73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Virologus_veszelyes_hogy_no_a_virus_es_jarvanytagadok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Virológus: veszélyes, hogy nő a vírus- és járványtagadók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EdisonKids őszi kihívására 10 és 16 év közötti gyerekek, fiatalok munkáit várják. A cél a tudomány korszerű és kreatív népszerűsítése.","shortLead":"Az EdisonKids őszi kihívására 10 és 16 év közötti gyerekek, fiatalok munkáit várják. A cél a tudomány korszerű és...","id":"20200829_tudomany_kihivas_edisonkids_ludwig_muzeum_barabasi_albert_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73433453-2549-4445-88e8-df35033594dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_tudomany_kihivas_edisonkids_ludwig_muzeum_barabasi_albert_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:23","title":"Barabási Albert-László feladta a feladatot: 10-16 évesek megfejtéseit várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kiszámíthatatlan világunkban érdemes megtanulni együtt élni félelmeinkkel. Ezt a leghatékonyabban úgy tehetjük, ha olyan erőforrásként tekintünk rá, amivel közelebb jutunk önmagunk megismeréséhez.","shortLead":"Kiszámíthatatlan világunkban érdemes megtanulni együtt élni félelmeinkkel. Ezt a leghatékonyabban úgy tehetjük, ha...","id":"20200830_Mit_tegyunk_ha_felunk_a_valtozastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bfd591-cece-42dc-a242-689efeed823f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200830_Mit_tegyunk_ha_felunk_a_valtozastol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:15","title":"Mit tegyünk, ha félünk a változástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed457e4c-d2d7-465b-b045-76c61e5c4753","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Elképzelt pályák helyett a való világ adja a bejárható területeket a Microsoft új, repülős játékában. Így aztán a Föld olyan részei is felfedezhetők vele, mint a diktatórikus Észak-Korea. Teszten az új, bitang jól kinéző Flight Simulator.","shortLead":"Elképzelt pályák helyett a való világ adja a bejárható területeket a Microsoft új, repülős játékában. Így aztán a Föld...","id":"20200829_microsoft_flight_simulator_2020_teszt_kritika_velemeny_repulos_jatek_pc_xbox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed457e4c-d2d7-465b-b045-76c61e5c4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7deb5a6-65bb-4cbe-9883-20e3f654c573","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_microsoft_flight_simulator_2020_teszt_kritika_velemeny_repulos_jatek_pc_xbox","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:00","title":"Egy hétvége alatt berepültük a fél világot, pedig el se mentünk otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeire fordítottak.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség...","id":"20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f04c46-7d13-4fa3-a7af-6eb70835d099","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","timestamp":"2020. augusztus. 29. 21:29","title":"Megvonja Iványi Gáborék iskoláinak kiegészítő támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint a felnőtteknél, a fertőzés okozta gyermekkori halálozás pedig rendkívül ritka – állapították meg brit kutatók.","shortLead":"A gyerekek és a fiatalok körében sokkal kisebb a valószínűsége a súlyos koronavírus-megbetegedésnek, mint...","id":"20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561872cf-94e1-4629-a0aa-44a18a6f3afd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_koronavirus_covid19_fertozes_gyerekek_fiatalok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:03","title":"Biztonságos-e, hogy kedden iskolába megy a gyerek? Megjött egy erről szóló kutatás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50346aa-1dfa-44a4-866a-2bd7f86c105b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ideje sem volt megelőzni a sort. ","shortLead":"Ideje sem volt megelőzni a sort. ","id":"20200829_McLaren_elozes_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b50346aa-1dfa-44a4-866a-2bd7f86c105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b66a35-d317-445e-b83e-a07b0105383d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_McLaren_elozes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:07","title":"Záróvonalon előzőtt volna a McLaren, de ilyen gyors büntetésre még ő sem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]