Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közülük többet vizsgálati őrizetben tartanak.","shortLead":"Közülük többet vizsgálati őrizetben tartanak.","id":"20200912_belarusz_ellenzek_borton_koordinacios_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a5b5e0-b376-44d4-a7ef-4687a3eba5da","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_belarusz_ellenzek_borton_koordinacios_tanacs","timestamp":"2020. szeptember. 12. 15:43","title":"Újabb 32 ellenzéki tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció a Rechtsmedizin (Igazságügyi Orvostan) című folyóiratban jelent meg. ","shortLead":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció...","id":"202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c81372-6782-437f-9fff-46198bf6a9ae","keywords":null,"link":"/360/202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:15","title":"Olyan veszélyes némelyik játékfegyver, hogy már-már engedély kellene hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki:","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki:","id":"20200912_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6050af1-7a28-423d-9fde-89eb7b26fd7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:00","title":"Itt vannak az ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 300 új halfajt azonosítottak Oroszország és a szomszédos régiók édesvizeiben egy, a halak és tengeri állatok sokszínűségét vizsgáló átfogó kutatás során.","shortLead":"Több mint 300 új halfajt azonosítottak Oroszország és a szomszédos régiók édesvizeiben egy, a halak és tengeri állatok...","id":"20200912_300_uj_halfaj_oroszorszag_edesvizeiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6706b17-7344-4d88-970b-4305990f4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6419fed-e594-4415-ad78-badbcedcc954","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_300_uj_halfaj_oroszorszag_edesvizeiben","timestamp":"2020. szeptember. 12. 18:03","title":"Bővül a halkatalógus, több mint 300 új fajt találtak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","shortLead":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","id":"20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2623f2b4-a280-448c-9bee-bd216bff4785","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:10","title":"Vörös tér Lenin nélkül? – a kommunisták szerint ez „mocskos provokáció”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség hazatérésének lehetővé tételére. A több ezer rohingyának otthont adó ország az után szólalt meg, hogy két mianmari katona a napokban beszámolt arról, miképpen irtottak ki egész rohingya falvakat parancsnokaik utasítására.","shortLead":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség...","id":"20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9341f88-3b5f-4f49-ac64-50efb50ccbef","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:00","title":"Újra a figyelem központjában a világ legelnyomottabb nemzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött beteget. Egy csapat tudós ennek is utánajárt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött...","id":"20200914_koronavirus_szajviz_fertozes_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e705c05-cb52-4f54-93e6-93e92e741986","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_koronavirus_szajviz_fertozes_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:03","title":"Tényleg elpusztíthatja a szájvíz a koronavírust, csakhogy volna itt egy fontos \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton láthatóak leginkább a füstsávok.","shortLead":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton...","id":"20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f43d5-8127-42db-8b0e-067c8e3bdca6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:50","title":"Európát is elérte már a kaliforniai tüzek füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]