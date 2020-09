Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"828deecc-fbee-4569-b781-67e651e88f2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jo Malone bocsánatot kért, amiért John Boyega háta mögött újraforgatták a kisfilmet.","shortLead":"A Jo Malone bocsánatot kért, amiért John Boyega háta mögött újraforgatták a kisfilmet.","id":"20200914_Kivagtak_a_fekete_szineszt_a_kinai_reklambol_kisebb_botrany_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828deecc-fbee-4569-b781-67e651e88f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c544c52-b185-40b9-b1d7-360878fbcb7e","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Kivagtak_a_fekete_szineszt_a_kinai_reklambol_kisebb_botrany_lett_belole","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:01","title":"Kivágták a fekete színészt a kínai reklámból, botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","shortLead":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","id":"20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c1ae8-be83-4cbe-9179-e6e0ce5d697d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:40","title":"Ókori romok között tarthatják meg a tanórákat Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor javaslatára küldik el a titkosszolgálat főigazgatóját.","shortLead":"Pintér Sándor javaslatára küldik el a titkosszolgálat főigazgatóját.","id":"20200915_Orban_menesztes_Alkotmanyvedelmi_Hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece1024-f3ba-4b2d-8fd8-b64410758c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Orban_menesztes_Alkotmanyvedelmi_Hivatal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:45","title":"Orbán menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a89f31-29dd-4609-a63f-c4717bf2fa12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Várják a rendeléseket az alapból 650 lóerős autó átdolgozott változatára. ","shortLead":"Várják a rendeléseket az alapból 650 lóerős autó átdolgozott változatára. ","id":"20200914_Egy_uj_tuningceg_a_Lamborghini_Urust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6a89f31-29dd-4609-a63f-c4717bf2fa12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4136f3e-4d54-45e9-bce6-f50df920af2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Egy_uj_tuningceg_a_Lamborghini_Urust","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:50","title":"Egy új tuningcég egyből a Lamborghini Urust vette kezelésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3fb2fb-adcd-4a03-ac93-9b140078b4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonulnak Minszkben és Fehéroroszország több más városában a választási csalás gyanújába keveredett Lukasenka elnök lemondását követelve. És ez nagyon nem tetszik a rohamrendőröknek. ","shortLead":"Tízezrek vonulnak Minszkben és Fehéroroszország több más városában a választási csalás gyanújába keveredett Lukasenka...","id":"20200913_Minszk_tuntetes_tomegoszlatas_Feheroroszorszag_Lukasenka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c3fb2fb-adcd-4a03-ac93-9b140078b4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92297706-374e-49d2-a7d4-ea6a7099bec5","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Minszk_tuntetes_tomegoszlatas_Feheroroszorszag_Lukasenka","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:50","title":"Rohamrendőrök kergetik szét a Lukasenka ellen tüntető tömegeket Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hitelfelvételnél azonban figyelni kell: hiába lesz valakinek az idén készen a háza, ha most szeretne hitelt felvenni rá, már a 2021-től érvényes energetikai előírásoknak kell a terveknek megfelelnie","shortLead":"A hitelfelvételnél azonban figyelni kell: hiába lesz valakinek az idén készen a háza, ha most szeretne hitelt felvenni...","id":"20200913_ingatlan_adasvetel_energiahatekonysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f29307-22e5-4a7c-933c-e7fc093e9f1b","keywords":null,"link":"/kkv/20200913_ingatlan_adasvetel_energiahatekonysag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:53","title":"Drágábban és nagyon gyorsan kelnek el az energiahatékony lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","shortLead":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","id":"20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1e201-ed24-4425-b59b-8de96307f908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3d54b-1650-4483-b640-8f112a8939b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai nyílt teniszbajnokság győztese, Oszaka Naomi hétféle fekete maszkot viselt a mérkőzései előtt, a feketékkel szembeni rendőri erőszak áldozataira emlékezve. ","shortLead":"Az amerikai nyílt teniszbajnokság győztese, Oszaka Naomi hétféle fekete maszkot viselt a mérkőzései előtt, a feketékkel...","id":"20200913_Kik_ezek_a_nevek_Naomi_Oszaka_fekete_maszkjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3d54b-1650-4483-b640-8f112a8939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49820137-1bec-4442-9407-d42c1afe0164","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Kik_ezek_a_nevek_Naomi_Oszaka_fekete_maszkjain","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:30","title":"Kik ezek a nevek Ószaka Naomi fekete maszkjain?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]