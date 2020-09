Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","shortLead":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","id":"20200916_viber_szavazas_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334b100-c7dd-4314-9c4f-2fb422eab39c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_viber_szavazas_kviz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:03","title":"Új funkció került a Viberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint eddig csupán feleannyi processzor készült el a PlayStation 5-höz, mint amennyit eredetileg terveztek, ami komoly akadály a szükséges mennyiségű eszköz legyártásának útjában.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint eddig csupán feleannyi processzor készült el a PlayStation 5-höz, mint amennyit...","id":"20200915_sony_playstation_5_ps5_gyartasa_digital_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9fcc7d-6f8e-47ee-94b8-1349a1037143","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_sony_playstation_5_ps5_gyartasa_digital_edition","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:03","title":"Jelentős PlayStation 5-hiány várható, nem nagyon halad a gyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de egy kör választja el őket a Bajnokok Ligájától is.","shortLead":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de...","id":"20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cab155-47a1-4614-914e-7f517e5a5bff","keywords":null,"link":"/sport/20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:56","title":"Egy csoportkör már biztos: megérdemelten ejtette ki a Fradi a Dinamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac058fcd-890b-4f7f-a453-e8718d516a3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút korrekt világunkban a japán gyártó egy merészen izgalmas sportkocsival rukkolt elő, de sajnos van vele egy számunkra komoly probléma. ","shortLead":"Politikailag abszolút korrekt világunkban a japán gyártó egy merészen izgalmas sportkocsival rukkolt elő, de sajnos van...","id":"20200916_retro_stilusban_biturbo_motorral_kezivaltoval_itt_a_nissan_z_proto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac058fcd-890b-4f7f-a453-e8718d516a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e842269-492c-442c-9d11-86430ff2e5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_retro_stilusban_biturbo_motorral_kezivaltoval_itt_a_nissan_z_proto","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:59","title":"Retro stílusban, biturbó motorral, kéziváltóval itt a Nissan Z Proto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több a koronavírusos.","shortLead":"Az elmúlt hetekben Németországban is a fiatalabbak fertőződtek meg, azonban pár napja az idősek között is egyre több...","id":"20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477da3d-2fbe-4d64-9b15-2f5be575052c","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Megint_gyakrabban_fertozik_egymast_koronavirussal_az_idos_nemetek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:47","title":"Egyre több az idős koronavírus-fertőzött Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f56c7cf-2dd3-41d3-99b8-0fe18316a74d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész hat gyereke három különböző édesanyától született.\r

\r

","shortLead":"A színész hat gyereke három különböző édesanyától született.\r

\r

","id":"20200917_Jude_Law_hatodszor_is_apa_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f56c7cf-2dd3-41d3-99b8-0fe18316a74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c94b404-920e-4c4b-b59a-fd82d1b0dada","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Jude_Law_hatodszor_is_apa_lett","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:25","title":"Jude Law hatodszor is apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c099c57c-be8c-47bd-9c10-ea866e9c092d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdaság beindítása és a koronavírus legyőzése az új miniszterelnök elsődleges célja.","shortLead":"A gazdaság beindítása és a koronavírus legyőzése az új miniszterelnök elsődleges célja.","id":"20200916_szuga_josihide_japan_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c099c57c-be8c-47bd-9c10-ea866e9c092d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816bc647-6353-4d5a-a5a9-cb459e93b243","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_szuga_josihide_japan_miniszterelnok","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:58","title":"Szuga Josihide az új japán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A polgármesterek pénzügyi stabilitást szeretnének.","shortLead":"A polgármesterek pénzügyi stabilitást szeretnének.","id":"20200916_Oligarchak_kisertenek_a_dorgicsei_lankakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cdf596-818f-465b-a631-51108981f5f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Oligarchak_kisertenek_a_dorgicsei_lankakon","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:19","title":"Oligarchák kísértenek a dörgicsei lankákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]