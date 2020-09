Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos következményei lehetnek ennek. ","shortLead":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos...","id":"20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563939-b1d8-4327-8536-7e6a0290ba93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:50","title":"Össztűz Boris Johnsonra a Brexit-megállapodást felülíró törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. Az ügyet a magyar rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. Az ügyet a magyar rendőrség vizsgálja.","id":"20200917_cseh_busz_incidens_horvat_magyar_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a82ee9-d8e2-4f06-a90f-d399668e48d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_cseh_busz_incidens_horvat_magyar_hatar","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:56","title":"Határőrök teperték le a sofőrt, másnapig vesztegelt egy cseh turistabusz a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1703ad9-3838-4992-8171-6cd5d17bef78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A női kézilabdacsapat szombati Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt, már a kiutazás után találtak két fertőzöttet.","shortLead":"A női kézilabdacsapat szombati Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt, már a kiutazás után találtak két fertőzöttet.","id":"20200918_Koronavirusgyanu_a_Ferencvarosnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1703ad9-3838-4992-8171-6cd5d17bef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771b1e19-2c23-4df6-bb5e-064dce112d51","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Koronavirusgyanu_a_Ferencvarosnal","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:14","title":"Koronavírusos két Fradi-játékos, elmarad a kézilabda BL-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7697f6a7-68e3-4ea3-9da0-7d4de21f19f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Akinek nettó 100 ezer forint alá csökkent a bevétele, annak kiegészítik eddig a szintig a jövedelmét - vázolja a járvány miatt munkájukat elvesztők megsegítésére tett ellenzéki javaslatot Szabó Tímea. A Párbeszéd társelnöke szerint ezt már néhány százmilliárd forintból, akár azonnal meg lehetne valósítani. A feltétel nélküli alapjövedelemről már óvatosabban fogalmazott M. Kiss Csabának, erről még nincs egységes álláspont a választásra közös jelöltekkel készülő ellenzékben. \r

","shortLead":"Akinek nettó 100 ezer forint alá csökkent a bevétele, annak kiegészítik eddig a szintig a jövedelmét - vázolja...","id":"20200917_Szabo_Timea_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7697f6a7-68e3-4ea3-9da0-7d4de21f19f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b517e96-49b5-4f1f-94a5-900349579964","keywords":null,"link":"/360/20200917_Szabo_Timea_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:00","title":"\"Egyetértés van a válságkezelő alapjövedelemről az ellenzékben\" - Szabó Tímea a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde32a30-c1cd-4733-88cf-6029588f8b41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kijárást egyelőre nem korlátozzák, ám szinte minden mást igen. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak az Orbán Viktor által most bejelentett kormányzati lépésekről.","shortLead":"A kijárást egyelőre nem korlátozzák, ám szinte minden mást igen. Olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak az Orbán...","id":"20200917_Tenyleg_csak_este_11_utan_tamad_a_virus_On_mit_gondol_a_kormany_uj_intezkedeseirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde32a30-c1cd-4733-88cf-6029588f8b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f8b96-c194-4877-bb45-16c82f48eb51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Tenyleg_csak_este_11_utan_tamad_a_virus_On_mit_gondol_a_kormany_uj_intezkedeseirol","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:17","title":"Tényleg csak este 11 után támad a vírus? Ön mit gondol a kormány új intézkedéseiről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2140b9e-fe15-4c22-849f-b981062ad171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissítik a dél-koreai gyártó 275 lóerős sportmodelljét.","shortLead":"Felfrissítik a dél-koreai gyártó 275 lóerős sportmodelljét.","id":"20200917_megujul_a_micheliszfele_izgalmas_hyundai_i30_n","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2140b9e-fe15-4c22-849f-b981062ad171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c528895-b839-4f7e-9ede-5bb3f8e65386","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_megujul_a_micheliszfele_izgalmas_hyundai_i30_n","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:27","title":"Megújul a Michelisz-féle izgalmas Hyundai i30 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan már a következő uniós ciklusról kellene beszélni, de még a 2014–20-as pénzről sem állapodtak meg. ","shortLead":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan...","id":"20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c2fb27-143c-4807-b783-7e6bd0c9a8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:10","title":"Állami szerveknek is fájhat a Norvég Alap miatti szkanderezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a Népszavának nyilatkozó egészségügyi közgazdász szerint.","shortLead":"Legalábbis a Népszavának nyilatkozó egészségügyi közgazdász szerint.","id":"20200918_koronavirus_teszteles_hatosagi_ar_tesztakacitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea6a47-5552-4911-b83c-9e33d53762b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_koronavirus_teszteles_hatosagi_ar_tesztakacitas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 06:55","title":"Csökkenhet a tesztkapacitás a hatósági ár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]